'जनता ने जातिवाद के जहर को नकार दिया...', बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद सूरत में गरजे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार ने जातिवाद को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के प्रति लोगों की ललक स्पष्ट है और एनडीए की जीत इसका प्रमाण है। मोदी ने बिहार की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। महिला और युवा मतदाताओं ने मिलकर राजनीति की नींव मजबूत की है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत एयरपोर्ट पर बिहार के रहने वाले लोगों को संबोधित करते हुए कहा बिहार का ऐतिहासिक विजय हुई हो और अगर हम सूरत से आगे जा रहे हों और बिहार के लोगों से मिले बिना जाएं, तो लगता है यात्रा अधूरी रह गई है।
इसलिए गुजरात में रहने वाले और खासकर सूरत में रहने वाले मेरे बिहारी भाइयों का हक बनता है और इसलिए मेरी स्वाभाविक जिम्मेदारी भी बनती है कि आप लोगों के बीच आकर के इस विजयोत्सव के कुछ पल का मैं भी हिस्सा बनूं।
बिहार की जनता ने जातिबाद के जहर को नकार दिया- पीएम मोदी
उन्होंने कहा कि पिछले दो साल से ये जमानती नेता बिहार में जाकर जातिवाद-जातिवाद का भाषण दे रहे थे। जितनी ताकत थी उन्होंने जातिवाद का जहर फैलाने की कोशिश की। लेकिन बिहार के इस चुनाव ने जातिवाद के इस जहर को पूरी तरह नकार दिया है।
देश की हर भाषा-भाषी नागरिक हमारे लिए पूजनीय- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि आप भी जानते हैं और बिहार के लोग भी जानते हैं कि हम वो पार्टी हैं जब आपने हमें गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में भी काम दिया था तब भी हमारा एक मंत्र था कि भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास।
हमारी मूलभूत सोच रही है- नेशन फर्स्ट। यही मंत्र हमारे लिए हिंदुस्तान का हर कोना, हिंदुस्तान का हर राज्य, हर भाषा-भाषी नागरिक, ये हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। इसलिए बिहार का भी गौरव करना, बिहार के सामर्थ्य को स्वीकार करना, ये हमारे लिए बहुत सहज बात है।
प्रधानमंत्री ने कहा, इस चुनाव में एनडीए गठबंधन जो विजयी हुआ है और महागठबंधन जो पराजित हुआ है। दोनों के बीच 10 प्रतिशत वोट का फर्क है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी, सामान्य मतदाता ने एकतरफा मतदान किया, ये बिहार के विकास के प्रति ललक है।
बिहार आज दुनिया भर में छाया हुआ है- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि बिहार आज दुनिया भर में छाया हुआ है। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, बिहार का टैलेंट आपको नजर आएगा। अब बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का मिजाज दिखा रहा है। इस चुनाव में उस मिजाज के दर्शन हुए हैं। महिला-युवा एक ऐसा माई कॉम्बिनेशन बना है, जिसने आने वाले दशकों की राजनीति का नींव मजबूत कर दी है।
