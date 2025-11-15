Language
    'कांग्रेस ने सालों तक आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ा', सूरत में गरजे PM मोदी

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 05:13 PM (IST)

    प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस पर कहा कि आदिवासी समाज हमेशा आगे रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर आदिवासियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और बीजेपी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बताया। पीएम मोदी ने सूरत में बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण किया, जो मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का हिस्सा है। इस परियोजना से यात्रा का समय कम होगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

    Hero Image

    सूरत में गरजे PM मोदी (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि आदिवासी गौरव हजारों साल से भारत की चेतना और परंपरा का हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई हो या देश के सम्मान की बात- आदिवासी समाज हमेशा सबसे आगे रहा है।

    PM मोदी ने यह संबोधन जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर दिया, जो बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की।

    कांग्रेस पर साधा निशाना

    प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसके लंबे शासन काल में आदिवासी समाज को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा छह दशक तक आदिवासी समाज को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। कुपोषण, शिक्षा की कमी जैसी समस्याएं वहीं की वहीं रहीं और यही कई आदिवासी इलाकों की पहचान बन गईं।

    बुलेट ट्रेन स्टेशन का पीएम मोदी ने किया निरीक्षण

    PM मोदी ने कहा कि BJP सरकार ने आदिवासी समाज के कल्याण को हमेशा प्राथमिकता दी है और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। दिन में पहले PM मोदी ने सूरत में बन रहे बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण किया। यह स्टेशन मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (MAHSR) का हिस्सा है, जो देश की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है।

    यह कॉरिडोर लगभग 508 किमी लंबा है- जिसमें 352 किमी गुजरात और दादरा-नगर हवेली, और 156 किमी महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। यह अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वापी, विरार, ठाणे और मुंबई जैसे बड़े शहरों को जोड़ेगा। अब तक 326 किमी वायाडक्ट का काम पूरा हो चुका है और 25 में से 17 नदी पुल बन चुके हैं।

    सिर्फ दो घंटे होगा यात्रा का समय

    परियोजना पूरा होने के बाद मुंबई और अहमदाबाद के बीच सफर लगभग दो घंटे में हो सकेगा। यह हाई-स्पीड ट्रेन यात्रा को तेज, आसान और आरामदायक बनाएगी। इसके साथ ही पूरे कॉरिडोर में व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

