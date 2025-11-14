Bihar Election Result 2025: 'जोड़ी हिट हो गईल, विकास रिपीट हो गईल', बिहार में प्रचंड जीत के बाद वायरल हो गई मोदी-नीतीश की ये फोटो

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के जब एग्जिट पोल आए थे, तो उसमें एनडीए को एक बड़ी जीत मिलती दिख रही थी। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों को इसमें संदेह था कि पिछले कुछ एग्जिट पोल की तरह इस बार भी मामला उलट न हो जाए। फिर तारीख जब मतगणना की आई, तो सारे समीकरण ही ध्वस्त हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एग्जिट पोल के आंकड़ों को पार करते हुए एनडीए ने बिहार में प्रचंड जीत दर्ज करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। इन आंकड़ों ने एक बात तो साफ कर दी है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के लंबे शासन ने अभी तक ऊबी नहीं हैं और नीतीश के वादों पर अब भी बिहार की जनता को भरोसा है।

भाजपा ने शेयर की फोटो बिहार में चुनाव से पहले एक चर्चा हर गली-नुक्कड़ पर थी कि क्या चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ही एनडीए का सीएम फेस होंगे या महाराष्ट्र की तरह इस बार बिहार में भी भाजपा कोई 'खेला' करेगी। हालांकि प्रचंड जीत के लगभग तय होने के बाद इन कयासों पर कुछ हद तक विराम भाजपा की तरफ से ही लगा दिया गया है।