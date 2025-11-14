Bihar Election Result 2025: 'जोड़ी हिट हो गईल, विकास रिपीट हो गईल', बिहार में प्रचंड जीत के बाद वायरल हो गई मोदी-नीतीश की ये फोटो
बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल गलत साबित हुए, एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की। नतीजों से साफ़ है कि जनता को नीतीश कुमार पर भरोसा है। भाजपा ने सोशल मीडिया पर मोदी और नीतीश की तस्वीर शेयर कर गठबंधन की सफलता का संदेश दिया। 'जोड़ी हिट हो गईल, विकास रिपीट हो गईल' कैप्शन के साथ, भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के जब एग्जिट पोल आए थे, तो उसमें एनडीए को एक बड़ी जीत मिलती दिख रही थी। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों को इसमें संदेह था कि पिछले कुछ एग्जिट पोल की तरह इस बार भी मामला उलट न हो जाए। फिर तारीख जब मतगणना की आई, तो सारे समीकरण ही ध्वस्त हो गए।
एग्जिट पोल के आंकड़ों को पार करते हुए एनडीए ने बिहार में प्रचंड जीत दर्ज करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। इन आंकड़ों ने एक बात तो साफ कर दी है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के लंबे शासन ने अभी तक ऊबी नहीं हैं और नीतीश के वादों पर अब भी बिहार की जनता को भरोसा है।
भाजपा ने शेयर की फोटो
बिहार में चुनाव से पहले एक चर्चा हर गली-नुक्कड़ पर थी कि क्या चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ही एनडीए का सीएम फेस होंगे या महाराष्ट्र की तरह इस बार बिहार में भी भाजपा कोई 'खेला' करेगी। हालांकि प्रचंड जीत के लगभग तय होने के बाद इन कयासों पर कुछ हद तक विराम भाजपा की तरफ से ही लगा दिया गया है।
जोड़ी मोदी-नीतीश जी के हिट हो गयील,— BJP Bihar (@BJP4Bihar) November 14, 2025
बिहार के विकास फिर रिपीट हो गयील!#NDA_कहे_आभार_बिहार pic.twitter.com/cg0Y6VkVNe
बिहार भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल से पीएम मोदी और नीतीश कुमार की एक तस्वीर पोस्ट की गई है। इस पोस्ट में पीएम मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर ऊपर उठाया हुआ है और सामने जनता का विशाल हुजूम खड़ा है। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'जोड़ी मोदी-नीतीश जी के हिट हो गयील, बिहार के विकास फिर रिपीट हो गयील!'
इसका हिंदी में मतलब हुआ कि 'मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट हो गई है और बिहार में विकास फिर से रिपीट हो गया है।' चर्चा है कि इस प्रचंड जीत को सेलीब्रेट करने के लिए पीएम मोदी शाम 6 बजे भाजपा मुख्यालय जाएंगे। वहीं पूरे बिहार में भाजपा और जेडीयू के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं।
