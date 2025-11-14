BJP JDU Seats Result 2025 LIVE: बीजेपी और जदयू कितनी सीटों पर आगे, यहां देखें ताजा रुझान

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझान सामने आने लग गए हैं। रुझानों में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि, खास बात यह है कि बीजेपी 76 सीटों पर आगे है, जबकि जदयू 63 सीटों पर आगे है। इससे यह तो साफ है कि बीजेपी बिना जदयू के सरकार नहीं पाएगी। वहीं, दूसरी ओर महागठबंधन को झटका लगता दिख रहा है।

राजद 60 और कांग्रेस 11 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं, लेफ्ट 2 सीटों पर आगे है। शुरुआती रुझानों की मानें तो महागठबंधन को सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस ने पहुंचाया है।

