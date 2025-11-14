Language
    BJP JDU Seats Result 2025 LIVE: बीजेपी और जदयू कितनी सीटों पर आगे, यहां देखें ताजा रुझान

    By Rajat Mourya
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 09:45 AM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझान आने लगे हैं, जिनमें एनडीए सरकार बनाती दिख रही है। बीजेपी 76 सीटों पर आगे है, जबकि जेडीयू 63 सीटों पर। महागठबंधन को नुकसान हो रहा है, राजद 60 और कांग्रेस 11 सीटों पर आगे है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हुआ है। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहें।

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझान सामने आने लग गए हैं। रुझानों में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि, खास बात यह है कि बीजेपी 76 सीटों पर आगे है, जबकि जदयू 63 सीटों पर आगे है। इससे यह तो साफ है कि बीजेपी बिना जदयू के सरकार नहीं पाएगी। वहीं, दूसरी ओर महागठबंधन को झटका लगता दिख रहा है।

    राजद 60 और कांग्रेस 11 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं, लेफ्ट 2 सीटों पर आगे है। शुरुआती रुझानों की मानें तो महागठबंधन को सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस ने पहुंचाया है।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।