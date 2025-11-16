Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या बंधुआ मजदूर हैं मुसलमान? वोटकटवा कहे जाने पर ओवैसी ने RJD पर किया पलटवार

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 09:19 AM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM की सीमांचल में जीत पर ओवैसी ने विपक्ष को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि भाजपा को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। ओवैसी ने राजद पर मुसलमानों को बंधुआ मजदूर समझने का आरोप लगाया। 

    prefferd source google
    Hero Image

    ओवैसी का RJD पर हमला (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने एतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सीमांचल में चौंकाते हुए 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। इधर करारी हार के बाद विपक्ष द्वारा ओवैसी को वोटकटवा कहे जाने पर उन्होंने राजद को खूब फटकार लगाई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, विपक्ष द्वारा ओवैसी को वोटकटवा कहे जाने पर उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन खुद कई सीटों पर आपस में लड़ता रहा। उन्होंने लोकसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि हम 540 सीटों में कितनी लड़ते हैं। 2004 से अब तक राजद ने सरकार बनाई? हमको घर में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि लोग मुझ पर आरोप न लगा दे।

    भाजपा को रोकने जिम्मेदारी मुसलमान ही क्यों उठाए?

    इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में ओवैसी ने कहा कि भाजपा को रोकने की जिम्मेदारी अकेले मुस्लिम ही क्यों उठाए। ओवैसी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां मुसलमानों को लेकर ईमानदार नहीं हैं। विपक्ष मुसलमानों की बात करने से कतराता है। केवल AIMIM ही मुस्लिम नेतृत्व और सीमांचल की मूल समस्याओं पर बात करती है।

    उन्होंने सीमांचल में मिली जीत को लेकर कहा कि वहां के मुद्दों को सिर्फ AIMIM ने प्राथमिकता दी। पिछली बार विधायकों के टूटने के बावजूद पार्टी जनता के साथ खड़ी रही। हमने बताया कि सीमांचल क्यों पिछड़ा है, स्थानीय भ्रष्टाचार क्या है। दूसरे नेता सिर्फ भविष्यवाणी कर रहे थे।

    ओवैसी ने कहा कि सिर्फ AIMIM ही सीमांचल की मूल समस्याओं पर बात करती है। वहीं, टिकट बंटवारे को लेकर कहा कि जब हर समाज को नेतृत्व मिलता है तो मुसलमानों को क्यों नहीं मिलता। बिहार में 15 प्रतिशत मुसलमान हैं। फिर भी लॉलीपॉप की तरह टिकट बांटे जाते हैं।

    महागठबंधन पर किया वार

    ओवैसी ने बिहार में राजद द्वारा AIMIM को महागठबंधन में शामिल नहीं होने पर राजद पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि RJD कहती है कि वे हमारे साथ आएंगे तो हिंदू वोट नहीं मिलेंगे। अब क्या मिल गया। मुसलमान क्या बंधुआ मजदूर हैं? क्या सिर्फ वो हम (मुसलमान) हैं जिन पर बीजेपी को रोकने का जिम्मा है? सॉफ्ट हो या हार्ड, हिंदुत्व एक ही है।

    यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव 2025 में बने रिकॉर्ड की बाढ़, 11 प्वाइंट में जानें‌ क्या-क्या पहली बार हुआ?