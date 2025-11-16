क्या बंधुआ मजदूर हैं मुसलमान? वोटकटवा कहे जाने पर ओवैसी ने RJD पर किया पलटवार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने एतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सीमांचल में चौंकाते हुए 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। इधर करारी हार के बाद विपक्ष द्वारा ओवैसी को वोटकटवा कहे जाने पर उन्होंने राजद को खूब फटकार लगाई है।

दरअसल, विपक्ष द्वारा ओवैसी को वोटकटवा कहे जाने पर उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन खुद कई सीटों पर आपस में लड़ता रहा। उन्होंने लोकसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि हम 540 सीटों में कितनी लड़ते हैं। 2004 से अब तक राजद ने सरकार बनाई? हमको घर में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि लोग मुझ पर आरोप न लगा दे।

भाजपा को रोकने जिम्मेदारी मुसलमान ही क्यों उठाए? इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में ओवैसी ने कहा कि भाजपा को रोकने की जिम्मेदारी अकेले मुस्लिम ही क्यों उठाए। ओवैसी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां मुसलमानों को लेकर ईमानदार नहीं हैं। विपक्ष मुसलमानों की बात करने से कतराता है। केवल AIMIM ही मुस्लिम नेतृत्व और सीमांचल की मूल समस्याओं पर बात करती है।

उन्होंने सीमांचल में मिली जीत को लेकर कहा कि वहां के मुद्दों को सिर्फ AIMIM ने प्राथमिकता दी। पिछली बार विधायकों के टूटने के बावजूद पार्टी जनता के साथ खड़ी रही। हमने बताया कि सीमांचल क्यों पिछड़ा है, स्थानीय भ्रष्टाचार क्या है। दूसरे नेता सिर्फ भविष्यवाणी कर रहे थे।

ओवैसी ने कहा कि सिर्फ AIMIM ही सीमांचल की मूल समस्याओं पर बात करती है। वहीं, टिकट बंटवारे को लेकर कहा कि जब हर समाज को नेतृत्व मिलता है तो मुसलमानों को क्यों नहीं मिलता। बिहार में 15 प्रतिशत मुसलमान हैं। फिर भी लॉलीपॉप की तरह टिकट बांटे जाते हैं।