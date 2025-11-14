बिहार में एनडीए का फॉर्मूला हिट... क्या बंगाल में भी जीत का परचम लहराएगी भाजपा? TMC ने दिया जवाब

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि बिहार के चुनाव नतीजों का बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार में अब तक के प्राप्त रुझान में भाजपा नीत राजग गठबंधन भारी जीत के साथ सत्ता बरकरार रखने की ओर बढ़ रहा है।

तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में दावा किया कि अगले साल चुनाव के बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी 250 से ज़्यादा सीटों के साथ चौथी बार सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर दिखा दिया है कि भाजपा के खिलाफ कांग्रेस नाकाम रही है।

'बंगाल से कोई संबंध नहीं' राज्यसभा के पूर्व सदस्य घोष ने कहा, यह बिहार का समीकरण है। इसका बंगाल से कोई संबंध नहीं है। इसका बंगाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बंगाल में विकास, एकता, सद्भाव, अधिकार और स्वाभिमान ही कारक हैं। 250 से ज़्यादा सीटों के साथ ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी।