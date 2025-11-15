Language
    Bihar Result 2025:' JDU की 25 सीट से ज्यादा आईं तो...', अब क्या होगा प्रशांत किशोर का अगला कदम?

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 09:00 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद सवाल उठ रहा है कि जेडीयू को लेकर '25 सीट' वाली भविष्यवाणी करने वाले प्रशांत किशोर का अगला कदम क्या होगा? फिलहाल इस पर उनकी ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। लोगों के उनके अगले कदम का इंतजार है। 

    प्रशांत किशोर। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 202 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल की है। महागठबंधन को 35 सीटों पर जीत मिली है। एनडीए में बीजेपी 89 सीटों से साथ बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वहीं जेडीयू 85 सीटों के साथ राज्य में दूसरी सबसे बड़ी बनी है।

    बिहार चुनाव में जेडीयू की शानदार प्रदर्शन के बाद जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर चर्चाओं में हैं। दरअसल, चुनाव प्रचार के दौरान पीके ने दावा किया था कि नवंबर के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और अगर जेडीयू की 25 से ज्याादा सीटे आईं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। बिहार चुनाव में जेडीयू 85 सीटें लेकर आई है, जो प्रशांत किशोर के अनुमान से तीन गुना ज्यादा हैं।

    जनसुराज का नहीं खुला खाता

    बता दें कि इन बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन उनकी पार्टी खाता तक नहीं खोल सकी। प्रशांत के तमाम वादों और इरादों को जनता ने नकार दिया।

    क्या होगा प्रशांत किशोर का अगला कदम?

    अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जेडीयू को लेकर '25 सीट' वाली भविष्यवाणी करने वाले प्रशांत किशोर का अगला कदम क्या होगा? फिलहाल इस पर उनकी ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। लोगों के उनके अगले कदम का इंतजार है।

    बंगाल चुनाव को लेकर की थी भविष्यवाणी

    ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रशांत किशोर किसी चुनाव में किसी पार्टी को मिलने वाली सीटों को लेकर भविष्यवाणी की हो। इससे पहले साल 2020 में उन्होंने कहा था कि बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की 100 सीटें नहीं आएंगी। और हुआ भी ऐसा ही, बीजेपी को 77 सीटें मिली।

