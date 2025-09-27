Language
    'ये भाजपा का वन टाइम पेमेंट', बिहार में महिलाओं को 10 हजार देने की घोषणा को कांग्रेस ने बताया रेवड़ी

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 05:48 PM (IST)

    बिहार में चुनाव से पहले गरीब महिलाओं को 10000 रुपए देने के एनडीए सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने इसे वोट रेवड़ी बताते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जयराम रमेश ने कर्नाटक सरकार की गृहलक्ष्मी योजना का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा।

    बिहार में महिलाओं को 10 हजार देने की घोषणा को कांग्रेस ने बताया रेवड़ी (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बिहार में चुनाव से पहले गरीब महिलाओं को 10000 रुपए एकमुश्त देने के एनडीए सरकार के फैसले पर सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस ने इसे वोट रेवड़ी करार देते हुए दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में केवल एक बार दी गई इस रकम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

    साथ ही पार्टी ने यह कहने से भी गुरेज नहीं किया कि बिहार की महिलाओं ने चुनाव मे लिए अपना मिजाज पहले बना लिया है और नीतीश कुमार चुनाव के बाद अतीत का हिस्सा बन जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की गई शुरूआत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को एक्स पर जारी बयान में नीतीश कुमार के साथ-साथ पीएम पर भी निशाना साधा।

    कांग्रेस का निशाना

    उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार पिछले दो वर्षों से गृहलक्ष्मी योजना के तहत राज्य की 1.3 करोड़ महिलाओं को 2,000 रुपए प्रति माह दे रही है और प्रधानमंत्री लगातार इसकी आलोचना करते रहे हैं और अब शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री ने बिहार की महिलाओं के लिए एक ओटीपी- यानि वन टाइम पेमेंट की घोषणा की है। वह भी चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक कुछ दिन पहले।

    महिलाओं के खाते में इस नगद हस्तांतरण को लेकर एनडीए-भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए जयराम ने कहा कि वोट चोरी के साथ-साथ अब प्रधानमंत्री वोट रेवड़ी बांटने में लगे हैं। यह एक स्पष्ट रूप से हताशा भरा कदम है, जिसे बिहार की महिलाएं भलीभांति समझ जाएंगी।

    कांग्रेस का पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर तंज

    बिहार सरकार की उल्टी गिनती पहले ही शुरू हो चुकी है। कांग्रेस महासचिव ने पीएम और सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार अब अतीत बन चुके हैं और जब नतीजे आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी भी अतीत बन जाएंगे।

