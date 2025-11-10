Bihar Election 2025: पीएम मोदी की रैली में क्यों शामिल नहीं हो रहे नीतीश कुमार? BJP ने बताई पीछे की वजह

बिहार विधानसभा चुनाव का क्या है गुना-गणित?

2025 के विधानसभा चुनावों के दूसरे फेज में एनडीए को अपना प्रभुत्व बनाए रखने में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, खासकर उत्तरी बिहार के अपने गढ़ों में, जिनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी जिले शामिल हैं। इन सीटों पर सत्तारूढ़ गठबंधन का वर्तमान में 30 विधानसभा सीटों पर दबदबा है। इस फेज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के 12 मंत्रियों के भाग्य का भी फैसला करेगा। इनमें जदयू नेता विजेंद्र यादव (सुपौल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे), लेसी सिंह (धमदाहा), जयंत कुशवाहा (अमरपुर), सुमित सिंह (चकाई), मोहम्मद जमा खान (चैनपुर) और शीला मंडल (फुलपरास) शामिल हैं।

मैदान में भाजपा के प्रमुख मंत्रियों में प्रेम कुमार (गया), रेनू देवी (बेतिया), विजय कुमार मंडल (सिकटी), नीतीश मिश्रा (झंझारपुर), नीरज बबलू (छातापुर), और कृष्णनंदन पासवान (हरसिद्धि) शामिल हैं। दूसरे चरण में, कुल 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 136 (लगभग 10 प्रतिशत) महिलाएं हैं।