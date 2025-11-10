Language
    Bihar Election 2025: पीएम मोदी की रैली में क्यों शामिल नहीं हो रहे नीतीश कुमार? BJP ने बताई पीछे की वजह

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 02:46 PM (IST)

    बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों को लेकर विपक्ष एनडीए से सवाल पूछ रहा है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में क्यों नहीं दिख रहे? बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने इसका जवाब दिया है। 

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के बिहार समन्वयक धर्मेंद्र प्रधान ने नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष के हमलों पर जवाब दिया है। दरअसल विपक्ष दावा कर रही है कि एनडीए खेमे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।

    दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार अभियान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनुपस्थित थे। इस पर जवाब देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह एनडीए की योजना का हिस्सा था कि हर नेता व्यक्तिगत रूप से चुनाव प्रचार करेगा।

    प्रधान ने कहा, "चुनावों से पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार के निमंत्रण पर 7-8 सरकारी कार्यक्रमों में भाग लिया था... 24 अक्टूबर को, समस्तीपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव में चुनाव प्रचार शुरू हुआ, जहां प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान सहित सभी एनडीए नेता मौजूद थे।"

    उन्होंने आगे कहा, "यह हमारी योजना का हिस्सा है। हमने तय किया है कि हम सभी व्यक्तिगत रूप से चुनाव प्रचार करेंगे।"

    कांग्रेस क्या कह रही है?

    कांग्रेस की ओर कहा जा रहा है कि पटना में प्रधानमंत्री के रोड शो और बिहार में अन्य जगहों पर राजनीतिक रैलियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हो रहे हैं। पार्टी दावा कर रही है कि बीजेपी नीतीश को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी।

    कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा था, "यह साफ है कि नीतीश दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। वे (भाजपा नेता) एक साजिश रच रहे हैं। एनडीए के घोषणापत्र जारी होने के दौरान भी उन्हें ( नीतीश कुमार को) बोलने नहीं दिया गया।"

    बिहार विधानसभा चुनाव का क्या है गुना-गणित?

    2025 के विधानसभा चुनावों के दूसरे फेज में एनडीए को अपना प्रभुत्व बनाए रखने में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, खासकर उत्तरी बिहार के अपने गढ़ों में, जिनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी जिले शामिल हैं। इन सीटों पर सत्तारूढ़ गठबंधन का वर्तमान में 30 विधानसभा सीटों पर दबदबा है। इस फेज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के 12 मंत्रियों के भाग्य का भी फैसला करेगा। इनमें जदयू नेता विजेंद्र यादव (सुपौल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे), लेसी सिंह (धमदाहा), जयंत कुशवाहा (अमरपुर), सुमित सिंह (चकाई), मोहम्मद जमा खान (चैनपुर) और शीला मंडल (फुलपरास) शामिल हैं।

    मैदान में भाजपा के प्रमुख मंत्रियों में प्रेम कुमार (गया), रेनू देवी (बेतिया), विजय कुमार मंडल (सिकटी), नीतीश मिश्रा (झंझारपुर), नीरज बबलू (छातापुर), और कृष्णनंदन पासवान (हरसिद्धि) शामिल हैं। दूसरे चरण में, कुल 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 136 (लगभग 10 प्रतिशत) महिलाएं हैं।

