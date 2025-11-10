Language
    तेलंगाना: मशहूर कवि आन्दे श्री का निधन, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:23 AM (IST)

    Ande Shri Died: तेलंगाना के मशहूर कवि आन्दे श्री का निधन हो गया। राज्य सरकार ने उनका अंतिम संस्कार को राजकीय सम्मान के साथ करने का आदेश दिया है। आन्दे श्री ने तेलंगाना राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और तेलंगाना का राज्यगीत भी लिखा था। उनके निधन से राज्य में शोक की लहर देखने को मिल रही है।

    तेलंगाना के मशहूर कवि आन्दे श्री का निधन। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना का प्रतिष्ठित राज्य गीत 'जय जय हे तेलंगाना' लिखने वाले कवि आन्दे श्री का निधन हो गया है। 64 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है।

    आन्दे श्री के परिजनों के अनुसार, उनके निधन की वजह दिल का दौरा पड़ना बताया जा रहा है। 2 दिन पहले आन्दे की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और उन्हें खूब पसीना आ रहा था।

    परिजनों का कहना है कि आन्दे सुबह अपने घर में जमीन पर गिरे मिले। आनन-फानन में उन्हें गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन के बाद पूरे परिवार में शोक का माहौल है।

    तेलंगाना का राज्यगीत लिखा

    आन्दे श्री का पूरा नाम आन्दे येल्लैया था। तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिलाने में उन्होंने अहम योगदान निभाया था। 2023 में तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई। इस दौरान आन्दे श्री के द्वारा लिखे गए गाने 'जय जय हे तेलंगाना' को राज्यगीत घोषित कर दिया गया था।

    सीएम ने दिए आदेश

    तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष एन रामचंद्र राव समेत कई दिग्गज नेताओं ने आन्दे श्री के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सीएम रेवंत रेड्डी का कहना है कि आन्दे का जाना राज्य के लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने सभी अधिकारियों को आदेश दिया है कि आधिकारिक राजकीय सम्मान के साथ आन्दे श्री का अंतिम संस्कार किया जाए।

