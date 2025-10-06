अमित शाह का बड़ा दावा, कहा- राजग ने बिहार को जंगल राज से निकाला; जेपी नड्डा ने जीत का दिलाया भरोसा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि राजग सरकार ने बिहार को 'जंगल राज' से बाहर निकाला है और उसे विकास एवं सुशासन की नई दिशा दी है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य की जनता आगामी विधानसभा चुनावों में एक बार फिर विकास की राजनीति को चुनेगी।शाह की यह टिप्पणी चुनाव आयोग की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद आई है।

नड्डा ने जीत का दिलाया भरोसा

उन्होंने एक्स पर कहा, "चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए बिहार के सभी लोगों को बधाई।" गृह मंत्री ने कहा कि बिहार अब गरीब कल्याण, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित हर क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव देख रहा है।