    अमित शाह का बड़ा दावा, कहा- राजग ने बिहार को जंगल राज से निकाला; जेपी नड्डा ने जीत का दिलाया भरोसा

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:00 PM (IST)

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजग सरकार ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकालकर विकास और सुशासन की नई दिशा दी है। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य की जनता आगामी विधानसभा चुनावों में विकास की राजनीति को चुनेगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजग की जीत का भरोसा जताया और कहा कि चुनाव राज्य के विकास को जारी रखने के लिए हैं।

    अमित शाह का बड़ा दावा, कहा- राजग ने बिहार को जंगल राज से निकाला (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि राजग सरकार ने बिहार को 'जंगल राज' से बाहर निकाला है और उसे विकास एवं सुशासन की नई दिशा दी है।

    उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य की जनता आगामी विधानसभा चुनावों में एक बार फिर विकास की राजनीति को चुनेगी।शाह की यह टिप्पणी चुनाव आयोग की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद आई है।

    नड्डा ने जीत का दिलाया भरोसा

    उन्होंने एक्स पर कहा, "चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए बिहार के सभी लोगों को बधाई।" गृह मंत्री ने कहा कि बिहार अब गरीब कल्याण, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित हर क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव देख रहा है।

    भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजग की जीत का विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि ये चुनाव राज्य के विकास को जारी रखने, घुसपैठियों से मुक्ति दिलाने और ''जंगल राज'' की वापसी रोकने के लिए है। बिहार में राजग सरकार जनकल्याण और सुशासन का पर्याय बन गई है।

    नड्डा ने घोषणा का स्वागत किया

    उन्होंने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि लोकतंत्र की जननी बिहार की पावन धरती भाजपा और राजग को अपना आशीर्वाद एवं भारी मत देगी।" नड्डा ने चुनाव घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है और देश व राज्य को विकास एवं सुशासन के पथ पर अग्रसर रखने का प्राथमिक माध्यम है।

