'अवैध घुसपैठियों को चुन-चुनकर निकालेंगे', बंगाल में शाह ने भरी हुंकार; ममता बनर्जी पर लगाए गंभीर आरोप

नीलू रंजन, कोलकाता। बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा अवैध बांग्लादेशियों को मुख्य मुद्दा बनाएगी। दो दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि अवैध घुसपैठ सिर्फ बांग्ला अस्मिता के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद इन घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर निकाला जाएगा और बांग्ला अस्मिता को फिर से बहाल किया जाएगा।

पिछले 10 वर्षों के दौरान लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बंगाल में भाजपा को मिले मतों और सीटों का हवाला देते हुए शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव में दो-तिहाई बहुमत के साथ जीत का दावा किया। कहा कि भाजपा की सरकार ऐसा सुरक्षा ग्रिड तैयार करेगी कि सीमा पार से परिंदा भी पर नहीं मार सके। अमित शाह ने घुसपैठ रोकने में नाकामी के लिए बीएसएफ की नाकामी और केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी के तृणमूल कांग्रेस के आरोपों का करारा जवाब दिया।

घुसपैठ को प्रश्रय देने का आरोप शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर सीधे-सीधे घुसपैठ को प्रश्रय देने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार के बार-बार कहने के बावजूद सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वह खुद सात बार राज्य सरकार को पत्र लिख चुके हैं और केंद्रीय गृह सचिव तीन बार राज्य के मुख्य सचिव से मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।

अवैध तरीके से सीमा पार करने वाले घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय राज्य प्रशासन उन्हें फर्जी दस्तावेज मुहैया कराकर वैध बनाने की कोशिश करता है। शाह ने बताया कि असम और त्रिपुरा में भाजपा की सरकारें अवैध घुसपैठ पर रोक लगाने में सफल रही हैं। उन्होंने बंगाल की जनता से अवैध घुसपैठियों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन करने की अपील की।

बंगाल में 300 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या अमित शाह ने ममता बनर्जी के 15 वर्षों के शासन को भय, भ्रष्टाचार और कुशासन का पर्याय बताया। कहा कि तृणमूल ने वामपंथियों को भी पीछे छोड़ दिया है। बंगाल में 300 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या और पिछले विधानसभा चुनाव के बाद 3000 से अधिक कार्यकर्ताओं के पलायन के लिए मजबूर होने का हवाला देते हुए शाह ने कहा कि बंगाल की जनता ने इसे बदलने का मन बना लिया है।

उन्होंने बताया कि पहले वामपंथी और फिर तृणमूल सरकार के चार दशक के लंबे कार्यकाल में कैसे बंगाल आर्थिक विकास में पिछड़ता चला गया। 7000 से अधिक उद्योग राज्य से पलायन कर चुके हैं। कटमनी (रंगदारी) व भ्रष्टाचार के कारण बंगाल के विकास की गति रुक गई है। भाजपा की सरकार बनने पर बंगाल का खोया गौरव पुन: स्थापित किया जाएगा और महान विचारकों द्वारा परिकल्पित 'सोनार बांग्ला' (स्वर्णिम बंगाल) का निर्माण किया जाएगा।

मतुआ समुदाय को दिया आश्वासन अमित शाह ने बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण बंगाल आए मतुआ समुदाय के शरणार्थियों को पूरी तरह से सुरक्षा देने का आश्वासन दिया। कहा कि शरणार्थी मतुआ समुदाय को एसआईआर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक भाजपा है, ममता बनर्जी मतुआ समुदाय का कुछ नहीं बिगाड़ सकतीं।