राहुल बाबा थकिए नहीं, कांग्रेस की तमिलनाडु और बंगाल विधानसभा चुनाव में हार तय: अमित शाह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा हार से थकिये नहीं, क्योंकि कांग्रेस का आगामी तमिलनाडु और बंगाल विधानसभा चुनाव भी हारना तय है। कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई पार्टी जनता की हर पसंद का विरोध करती है तो उसे वोट नहीं मिलेंगे। राहुल गांधी को यह सरल तर्क समझाना मेरी क्षमता से बाहर है, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी इसे समझने में विफल रहे हैं। वह अहमदाबाद में शनिवार को एक सभा को संबोधित कर रहे थे।

शाह ने कहा कि हाल ही में लोकसभा में हुई बहस के दौरान राहुल गांधी ने मुझसे एक अजीब सवाल पूछा, "हर बार चुनाव सिर्फ उनकी पार्टी ही क्यों हारती है।" यह सवाल जनता से पूछने के स्थान पर उन्होंने मुझसे पूछा। राहुल बाबा, यदि आप यहां मेरे द्वारा शुरू की गई इन दो पहलों को समझेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा।

उन्होंने कहा कि 2029 के लोकसभा चुनावों में भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा विजयी होगी। हमारी सफलता का कारण यह है कि लोग हमारे सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर, सर्जिकल स्ट्राइक, अनुच्छेद-370 को हटाने, समान नागरिक संहिता, तीन तलाक रोधी कानून और बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने के हमारे अभियान का विरोध किया।

अब बताइए, यदि आप जनता की पसंद की चीजों का विरोध करेंगे तो वोट कैसे मिलेंगे। नवी वंजार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 173 निवासियों को सनद (भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र) सौंपे। लाभार्थी मूलरूप से साबरमती नदी के किनारे स्थित वंजार गांव के निवासी थे, लेकिन 1973 की विनाशकारी बाढ़ में अपने घर खोने के बाद उन्हें नवी वंजार में बसाया गया था। इस अवसर पर शाह ने पश्चिमी ट्रंक लाइन का भी उद्घाटन किया, जो शेला, दक्षिण बोपाल, शांतिपुरा और थलतेज जैसे नव विकसित क्षेत्रों का जल निकासी नेटवर्क है।

शाह ने कहा कि इन 173 लोगों को नवी वंजार में तब स्थानांतरित किया गया था, जब राज्य में कांग्रेस सत्ता में थी। लेकिन 50 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें भूमि स्वामित्व अधिकार नहीं मिले। इन लोगों को 1973 में कांग्रेस द्वारा यहां पुनर्वासित किया गया था। भाजपा ने ही इनकी पहचान की और इन्हें भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र दिए। इन लोगों ने कभी आंदोलन नहीं किया और न ही मुझे अपनी समस्या के बारे में बताया।

मैं विधायक के रूप में अतीत में इस क्षेत्र का दौरा कर चुका हूं, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा और हमें वोट देते रहे। लेकिन, हमने उनकी समस्या को समझा और मोदी की विकासोन्मुखी नीति के तहत उनकी लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया गया। राहुल गांधी को यह समझना चाहिए। इसके स्थान पर वह एसआइआर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके बस की बात नहीं है।