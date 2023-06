'दिल में महाराष्ट्र... आंखों के सामने राष्ट्र', सुप्रिया और प्रफुल्ल को मिली जिम्मेदारी पर बोले अजित पवार

मुंबई, एएनआइ। महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर पार्टी प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) ने एक बड़ा फैसला लिया। शरद पवार ने शनिवार (10-06-23) को सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल (Supriya Sule and Praful Patel) को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया है। इस कार्यक्रम में अजीत पवार भी मौजूद थे।

शरद पवार के इस फैसले के बाद अजित पवार की सियासी भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। इसी बीच शनिवार शाम को अजित पवार ने प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को मिली नई जिम्मेदारी पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है।

उन्होंने आगे लिखा,"विश्वास है कि आदरणीय साहब (शरद पवार) ने जो विश्वास जताया है उसके लिए सभी सहयोगी उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। माननीय शरद चंद्र पवार साहब के नेतृत्व और मार्गदर्शन से'दिल में महाराष्ट्र... आंखों के सामने राष्ट्र' के विचार से पार्टी देश और प्रदेश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देगी। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पुनः बधाई!

#WATCH | I am happy with their appointment, says NCP leader Ajit Pawar on the appointment of Supriya Sule and Praful Patel as the party's working presidents. pic.twitter.com/YH98RT7eA4