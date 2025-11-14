Bihar Election Result 2025 : बिहार में महागठबंधन की करारी हार पर AIMIM का तंज, वारिस पठान बोले- 'हमने केवल...'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत और महागठबंधन को करारी हार मिली है। एनडीए 200 से ज्यादा सीटों के साथ एक बार फिर सरकार में जोरदार वापसी कर रही है। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जेडीयू 84 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। आरजेडी को 25 और एलजेपी (रामविलास) को 19 सीटें मिली हैं। AIMIM को 5 सीटों पर सफलता मिली है।

एआईएमआइएम ने आजेडी पर कसा तंज बिहार चुनाव में महागठबंधन की कारारी हार पर एआईएमआइएम ने आजेडी पर तंज कसा है। वारिस पठान ने इस हार के लिए आरजेडी के अहंकार को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में, हम उनके पास गए थे और साथ मिलकर चुनाव लड़ने की पेशकश की थी। लेकिन वे बहुत घमंडी थे।"

अल्पसंख्यक वोटों के बंटवारे के लिए आरजेडी और कांग्रेस जिम्मेदार- वारिस वारिस पठान ने कहा कि अल्पसंख्यक वोटों के बंटवारे के लिए आरजेडी और कांग्रेस खुद जिम्मेदार हैं। उन्होंने दोहराया कि हमने महागठबंधन से सिर्फ छह सीटें मांगकर साथ आने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।