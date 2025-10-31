Language
    AIADMK ने वीके शशिकला के करीबी सेंगोट्टैयन को पार्टी से किया बाहर, बर्खास्त नेताओं की वापसी की मांग पर एक्शन

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:35 PM (IST)

    एआईएडीएमके ने वरिष्ठ नेता केए सेगोट्टैयन को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उन्होंने वीके शशिकला जैसे नेताओं की वापसी की मांग की थी। पार्टी कार्यकर्ताओं को उनसे संपर्क न रखने के लिए कहा गया है। दिनाकरन ने इस निष्कासन को बचकाना कदम बताया है। सेंगोट्टैयन ने अभी तक इस कार्रवाई पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

    केए सेंगोट्टैयन। (सोशल मीडिया) 

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। AIADMK ने वरिष्ठ नेता केए सेगोट्टैयन को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सेंगोट्टैयन ने पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम, पार्टी की दिग्गज जयललिता की सहयोगी वीके शशिकला और टीटीवी दिनाकरन जैसे बर्खास्त नेताओं की वापसी की मांग की थी। पार्टी कार्यकर्ताओं को सेंगोट्टैयन से कोई संपर्क न करने के लिए कहा गया था।

    शशिकला के करीबी सेंगोट्टैयन पर एक्शन

    केए सेगोट्टैयन ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी; उन्होंने कहा कि वह शनिवार सुबह 11 बजे जवाब देंगे। यह निष्कासन दक्षिणी तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली थेवर समुदाय के ऐतिहासिक नेता पसुम्पोन मुथुरामलिंगा थेवर को श्रद्धांजलि देने के 24 घंटे बाद हुआ।

    थेवर-केंद्रित राजनीतिक धुरी के पुनरुद्धार पर तकरार

    इस बैठक को अगले साल होने वाले चुनावों से पहले, AIADMK को फिर से संगठित करने के एक मंच के रूप में देखा जा रहा था, रूप से, राज्य के दक्षिणी हिस्से में थेवर-केंद्रित राजनीतिक धुरी के पुनरुद्धार के लिए। दिनाकरन और ओपीएस दोनों इसी समुदाय से हैं। वहीं AIADMK प्रमुख एडप्पादी के. पलानीस्वामी गौंडर समुदाय से हैं। सेनगोट्टैयन की टिप्पणियों को ईपीएस के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में देखा गया।

    एकजुट एआईएडीएमके ही DMK को हरा सकती है- सेनगोट्टैयन

    पिछले महीने ऐसी अफवाहें थीं कि नौ बार विधायक रहे सेनगोट्टैयन ने ईपीएस को माफ करने और भूल जाने की समय सीमा दी थी, और ओपीएस, शशिकला और दिनाकरन को वापस लाने का तर्क दिया था। उनका तर्क था कि केवल एक एकजुट एआईएडीएमके ही मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को हरा सकती है।

    दिनाकरन ने सेनगोट्टैयन के निष्कासन को बताया बचकाना

    इसके बाद सेनगोट्टैयन और उनके समर्थकों को पार्टी पदों से हटा दिया गया। दिनाकरन ने इस कदम की आलोचना की और इसे "बचकाना हरकत करार दिया है जो पार्टी के हितों के अनुकूल नहीं है।

