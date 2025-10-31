Language
    ED ऑफिस को RDX से उड़ाने की धमकी, DGP ऑफिस में मेल से हड़कंप

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 05:35 PM (IST)

    बिहार पुलिस महानिदेशक कार्यालय को एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

    ईडी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी। (प्रतीकात्मक)


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चेन्नई में ईडी के ऑफिस में बम की धमकी से हड़कंप मच गया। लेकिन जांच में पता चला कि किसी ने फर्जी ईमेल भेजकर दहशत फैलाने की कोशिश की है। पुलिस ने पुष्टि की है कि ईडी ऑफिस में किसी भी तरह का आईईडी या कोई अन्य संदिग्ध सामग्री नहीं मिली है।

    दरअसल, गुरुवार को चेन्नई के डीजीपी ऑफिस में एक धमकी भरा मेल आया जिसमें हैडोज रोड स्थित शास्त्री भवन स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ED) के रीजनल ऑफिस में आरडीएस होने की जानकारी दी गई। जिसके तुरंत बाद ईडी ऑफिस की कड़ी सुरक्षा जांच की गई। जांच में यह मामला फर्जी निकला, क्योंकि गहन जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

    अधिकारियों ने बताया कि चेन्नई पुलिस के अधिकारियों, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड की एक टीम सुबह करीब 8:40 बजे ईडी ऑफिस पहुंची।

    मेल के जरिए ईडी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी

    टीम ने ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को बताया कि उन्हें एक अज्ञात प्रेषक से ईमेल मिला है, जिसमें दावा किया गया है कि बी विंग के तीसरे ब्लॉक की तीसरी मंजिल पर ईडी ऑफिस के अंदर एक बम रखा गया है।

    पुलिस ने तुरंत धमकी भरे ईमेल को संबंधित अधिकारियों को भेज दिया। एहतियात के तौर पर, ईडी कर्मचारियों को परिसर में प्रवेश करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया और व्यापक सुरक्षा जांच शुरू कर दी गई।

    जांच में नहीं मिली कोई विस्फोटक सामग्री

    एंटी-सैबोटेज चेक टीम ने स्पेशल डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर, सीईजेडओ-आई सहित वरिष्ठ ईडी अधिकारियों की मौजूदगी में सुबह लगभग 10:30 बजे सुरक्षा जांच शुरू की। एक घंटे तक चले तलाशी अभियान के दौरान ऑफिस के हर हिस्से की गहन जांच की गई।

    जांच के बाद, पुलिस ने पुष्टि की कि ईडी ऑफिस में कोई भी संदिग्ध या खतरनाक सामग्री या विस्फोटक नहीं मिली। जांच अधिकारी अब धमकी मेल के सोर्स की जांच कर रहे हैं और भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

