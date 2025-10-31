मुंबई में दिल दहलाने वाली घटना, मामूली बात पर भतीजे ने चाचा को सीढ़ियों पर पटककर मार डाला; आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के पास से पुलिस ने एक युवक को अपने चाचा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। मुंबई को गोरेगांव में रहने वाला भतीजा गणेश रमेश पुजारी और उसके चाचा मरियप्पा राजू नायर, अपनी पत्नी की डिलिवरी के लिए ठाणे के एक हॉस्पिटल गए थे। अस्पताल में ही चाचा और भतीजे के बीच जोरदार बहस हो गई।

पुलिस ने बताया कि इसी दौरान भतीजा रमेश पुजारी ने कथित तौर पर अपने चाचा का सिर अस्पताल की सीढ़ियों पर पटक दिया, जिससे उनकी मौत हो गई।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पुजारी नायर का कॉलर पकड़कर उन्हें घसीटते हुए ले जाता दिखाई दे रहा है। सूचना मिलने पर, पुलिस ने पुजारी को मौके से गिरफ्तार कर लिया।