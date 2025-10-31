Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुंबई में दिल दहलाने वाली घटना, मामूली बात पर भतीजे ने चाचा को सीढ़ियों पर पटककर मार डाला; आरोपी गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 04:42 PM (IST)

    मुंबई में एक भतीजे ने मामूली कहासुनी के बाद अपने चाचा की हत्या कर दी। गणेश रमेश पुजारी नामक आरोपी ने अपने चाचा मरियप्पा राजू नायर को अस्पताल की सीढ़ियों पर पटक दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    भतीजे ने चाचा को पटककर मार डाला। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के पास से पुलिस ने एक युवक को अपने चाचा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। मुंबई को गोरेगांव में रहने वाला भतीजा गणेश रमेश पुजारी और उसके चाचा मरियप्पा राजू नायर, अपनी पत्नी की डिलिवरी के लिए ठाणे के एक हॉस्पिटल गए थे। अस्पताल में ही चाचा और भतीजे के बीच जोरदार बहस हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने बताया कि इसी दौरान भतीजा रमेश पुजारी ने कथित तौर पर अपने चाचा का सिर अस्पताल की सीढ़ियों पर पटक दिया, जिससे उनकी मौत हो गई।

    पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

    घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पुजारी नायर का कॉलर पकड़कर उन्हें घसीटते हुए ले जाता दिखाई दे रहा है। सूचना मिलने पर, पुलिस ने पुजारी को मौके से गिरफ्तार कर लिया।

    इसे भी पढ़ें: मध्य प्रदेश: नर्मदा परिक्रमा के लिए जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, एक महिला की मौत; 55 घायल