Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मध्य प्रदेश: नर्मदा परिक्रमा के लिए जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, एक महिला की मौत; 55 घायल 

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 03:59 PM (IST)

    मध्य प्रदेश में नर्मदा परिक्रमा के लिए जा रही एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई। इस हादसे में एक महिला की जान चली गई, जबकि 55 श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मुख्यमंत्री ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। दुर्घटना के कारणों की जाँच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नर्मदा परिक्रमा के लिए निकली बस हादसे का शिकार।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में शुक्रवार सुबह 'नर्मदा परिक्रमा' के लिए तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस के पलट जाने से एक महिला की मौत हो गई और 55 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि इंदौर और धार जिलों के 56 यात्रियों को लेकर जा रही बस सुबह करीब आठ बजे जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर बैगुर गांव के पास पलट गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बड़वानी के पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर ने पीटीआई-भाषा को बताया, "वाहन पलट गया, फिसलने लगा और एक डिवाइडर से टकराकर रुक गया। घटनास्थल के पास एक गहरी खाई थी और अगर बस उसमें गिर जाती तो हादसा और भी भयावह हो सकता था।"

    नर्मदा परिक्रमा के लिए रवाना हुई थी बस

    उन्होंने बताया कि 'नर्मदा परिक्रमा' के लिए तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस 29 अक्टूबर को इंदौर से रवाना हुई थी और बड़वानी पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने एक दिन बिताया और शुक्रवार सुबह अपनी आगे की यात्रा के लिए रवाना हुए। अधिकारी ने बताया कि एक महिला की मौत हो गई और घायलों में से 15 को इलाज के लिए बड़वानी जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि बाकी का खेतिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है।

    स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को बचाया

    दुर्घटना के बाद, स्थानीय लोगों, राज्य आपदा आपातकालीन प्रतिक्रिया बल (एसडीईआरएफ) और पुलिस ने मिलकर यात्रियों को बचाने का काम किया। खेतिया, पानसेमल और पाटी थाना क्षेत्रों की पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया। दो-तीन घंटे की मशक्कत के बाद वाहन में फंसे दो यात्रियों को बचा लिया गया।

    बस चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया- डावर

    डावर ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि बस चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे वह पलट गई। पानसेमल के भाजपा विधायक श्याम बर्डे, जो घटनास्थल पर पहुंचे, ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस दुखद दुर्घटना की जानकारी दी है और राहत सहायता पर चर्चा की है।

    उन्होंने कहा, "स्थानीय सरपंचों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने घायलों को बचाने और उन्हें अस्पताल पहुंचाने में मदद की।" 'नर्मदा परिक्रमा' पवित्र नर्मदा नदी की परिक्रमा है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)