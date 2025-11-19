'सोए हुए व्यक्ति को जगाया नहीं जा सकता', बिहार के नतीजों के बाद सहयोगी दल का कांग्रेस पर तंज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शिवसेना (UBT) प्रवक्ता आनंद दुबे ने बिहार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद और मुंबई नगर निकाय चुनाव से पर निशाना साधा है। मुंबई में बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने की कांग्रेस की मंशा पर शिवसेना (यूबीटी) प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि वो मुंबई नगर निकाय चुनावों में "2-4 सीटों पर सिमट सकती है।

शिवसेना (UBT) नेता आनंद दुबे ने कहा कि महा विकास अघाड़ी में कांग्रेस अकेली नेशनल पार्टी है और कभी-कभी यह नेशनल ताकत बनने की अपनी ख्वाहिश को फिर से जगाती है। हालांकि, ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने बिहार में अपनी हाल की नाकामियों को नजरअंदाज कर दिया है।

2-4 सीटों पर सिमट जाएंगे कांग्रेस का कहना है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ आने से उत्तर भारतीय नाराज हो जाएंगे। बिहार में किस तरह की MNS थी? बिहार में, कांग्रेस ने RJD के साथ मिलकर अपनी सीटों की संख्या 61 से घटाकर 6 कर दी। मुंबई में ऐसा लगता है कि वे सिर्फ 2-4 सीटों पर सिमट जाएंगे। फिर भी, कांग्रेस एक इंडिपेंडेंट पार्टी है। अगर कांग्रेस को लगता है कि वह बहुत ताकतवर है, तो उन्हें देखने दें सोए हुए इंसान को जगाया नहीं जा सकता।

क्या बोली बीजेपी? इस बीच, अटकलों पर विराम लगाते हुए, महाराष्ट्र के मंत्री और BJP नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को कहा कि महायुति अलायंस में BJP, शिवसेना और NCP राज्य में बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) चुनाव एक साथ लड़ेंगे। नागपुर में रिपोर्टर्स से बात करते हुए, बावनकुले ने कहा कि अलायंस का मकसद BMC चुनावों में दो-तिहाई वार्ड और 51 परसेंट वोट शेयर हासिल करना है।