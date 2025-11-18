'निकाय चुनाव में आरक्षण सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती', BMC चुनाव से पहले SC की अहम टिप्पणी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार से कहा कि अगले महीने होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक न हो। कोर्ट ने चेताया कि अगर आरक्षण सीमा का उल्लंघन हुआ तो चुनाव पर रोक लगा दी जाएगी।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव 2022 की जेके बंथिया आयोग की रिपोर्ट से पहले की स्थिति के अनुसार ही कराए जा सकते हैं, जिसमें ओबीसी श्रेणियों में 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई थी।

19 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई महाराष्ट्र की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर पीठ ने मामले की सुनवाई 19 नवंबर के लिए निर्धारित कर दी। कहा, ''अगर दलील यह है कि नामांकन शुरू हो गया है और अदालत को अपना काम रोक देना चाहिए, तो हम चुनाव रोक देंगे। इस अदालत की शक्तियों का परीक्षण न करें। हमारा संविधान पीठ द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा को पार करने का कभी इरादा नहीं था। हम दो सदस्यीय पीठ में बैठकर ऐसा नहीं कर सकते। बंथिया आयोग की रिपोर्ट अभी भी विचाराधीन है, हमने पूर्व की स्थिति के अनुसार चुनाव कराने की अनुमति दी थी।''