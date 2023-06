इनोवेशन पार्टनरशिप पर समझौता व्यावसायिक अवसरों को देगा बढ़ावा, PM के US दौरे के बाद हुआ संभव- स्मृति ईरानी

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रथम महिला जिल बाइडन से मुलाकात की। वहीं, विपक्ष लगातार पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर सवाल उठाता रहा है।

वहीं, आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा के परिणामस्वरूप रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज सहयोग जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं।

स्मृति ईरानी ने कही ये बात

सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर समझौता ज्ञापन न केवल अनुसंधान बल्कि व्यावसायिक अवसरों को भी बढ़ावा देगा।

Prime Minister's visit to the United States has resulted in significant outcomes in the areas of defence, renewable energy and critical mineral cooperation, to name a few.



The MoU on Semiconductor Supply Chain and Innovation Partnership will promote not only research but… pic.twitter.com/vG7CZaG2t2 June 23, 2023

उन्होंने आगे कहा कि NASA और ISRO 2023 के अंत तक मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग के लिए एक रणनीतिक ढांचा विकसित करेंगे।

एक संयुक्त भारत-अमेरिका क्वांटम समन्वय तंत्र भी उद्योग, शिक्षा और सरकार के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा।

अमरीकी डालर का अनुदान कार्यक्रम शुरू

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजीज के संयुक्त विकास और व्यावसायीकरण के लिए 2 मिलियन अमरीकी डालर का अनुदान कार्यक्रम शुरू किया गया।

NASA and ISRO will develop a strategic framework for human space flight cooperation by the end of 2023.



A joint Indo-US Quantum Coordination Mechanism will also help facilitate collaboration between industry, academia and government.



A 2 million USD grant programme for joint… pic.twitter.com/8svASWT1NZ— BJP (@BJP4India) June 23, 2023

उन्होंने कहा कि अमेरिका के दौरे के दौरान Diplomatic और strategic कई ऐसे निर्णय लिए गए, जो नव भारत के निर्माण में आत्मनिर्भर के संकल्प के साथ हमारे देश में हिंदुस्तानियों को आर्थिक उन्नति के नए अवसर प्रदान करेंगे।

उन्होंने कहा कि एक ग्रह-समर्थक प्रधानमंत्री ने भारत-अमेरिका नई और उभरती नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्रवाई मंच को साकार करने में मदद की है।

इस प्लेटफ़ॉर्म के लॉन्च से ग्रीन हाइड्रोजन, अपतटीय और तटवर्ती पवन और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग में तेजी आएगी।

खनिज सुरक्षा साझेदारी में भारत नया भागीदार

भारत अब खनिज सुरक्षा साझेदारी में सबसे नया भागीदार बन गया है जो विविध और टिकाऊ महत्वपूर्ण ऊर्जा खनिज आपूर्ति श्रृंखला के विकास में तेजी लाने में मदद करेगा।

India now has become the newest partner in the Mineral Security Partnership which will help accelerate development of diverse and sustainable critical energy mineral supply chain.



This is just a small reflection of the big Indian agenda that was serviced by the Pradhan Sevak… pic.twitter.com/7VSLVsgoCX— BJP (@BJP4India) June 23, 2023

यह उस बड़े भारतीय एजेंडे का एक छोटा सा प्रतिबिंब है जिसे प्रधान सेवक ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान पूरा किया था।

जैसा कि पीएम ने कहा कि यह संवाद और कूटनीति का युग है, जिसे सबसे पुराने लोकतंत्र ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से एक बार फिर भारत के लोगों के लिए पेश किया है।