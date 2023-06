'दूल्हा कौन है?' विपक्षी दलों की बैठक पर बीजेपी ने कसा तंज, कांग्रेस ने दिया चुटीला जवाब; Video

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। पटना में विपक्षी दल एकजुटता दिखा रहे हैं। कांग्रेस, एनसीपी, जदयू, राजद, टीएमसी के अलावा तमाम दल एक ही सियासी मंच पर जुट रहे हैं। विपक्षी दलों की इस महाबैठक से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने तंज कसा है। रविशंकर ने पूछा है कि विपक्ष का दूल्हा कौन होगा? कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इस पर पलटवार किया है।

प्रमोद तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा, 'बीजेपी दूल्हे की चिंता ना करे। 2024 में चुनाव परिणाम के बाद उन्हें ऐसा दूल्हा मिलेगा जो उनकी दुल्हन को भी पसंद आएगा। बहुत दिनों से दूल्हे के लिए बीजेपी चिंतित हो रही है। हमारा दूल्हा तैयार है, आप बरात के स्वागत की तैयारी करो।

#WATCH | Delhi: "Ravi Shankar dulha ki chinta na kare...Hamara dulha taiyar hai, aap baaraat ke swagat ki tayari kro...This opposition meeting is to unitedly raise voices to save the democracy," says Congress leader Pramod Tiwari https://t.co/U7DpwjNyMa pic.twitter.com/j6W6f1o6N8