    भाजपा सांसद अभिजीत गांगुली ने जमकर की दिलीप घोष की तारीफ, बताया बंगाल का सबसे सफल अध्यक्ष

    By Jagran News Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 08:50 PM (IST)

    भाजपा सांसद अभिजीत गांगुली ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को बंगाल भाजपा का सबसे सफल अध्यक्ष बताया। उन्होंने कहा कि घोष का नेतृत्व आगामी विधानसभा च ...और पढ़ें

    Hero Image

    भाजपा सांसद अभिजीत गांगुली ने दिलीप घोष को बताया बंगाल भाजपा का सबसे सफल अध्यक्ष (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल के तमलुक से भाजपा सांसद और कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अभिजीत गांगुली ने पार्टी में अलग-थलग चल रहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की खुलकर तारीफ करते हुए उन्हें बंगाल भाजपा का अब तक का सबसे सफल अध्यक्ष बताया है।

    एक बांग्ला चैनल के साथ बातचीत में जस्टिस गांगुली ने कुछ माह बाद राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की ओर इशारा करते हुए कहा कि यदि दिलीप घोष सामने आकर फिर से यहां पार्टी को नेतृत्व दें, तो यह भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकता है।

    इधर, उनके इस हालिया बयान से पार्टी असहज नजर आ रही है। पार्टी में दरकिनार चल रहे वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद घोष के संबंध में भाजपा सांसद की टिप्पणी मौजूदा प्रदेश नेतृत्व के लिए दिया बड़ा संकेत माना जा रहा है।

    भाजपा सांसद ने कहा कि बहुत से लोग दिलीप घोष को उनके अलग और स्पष्ट शैली के लिए पसंद करते हैं और उनमें आज भी वही जोश और ऊर्जा मौजूद है। गांगुली ने दिलीप घोष के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भाजपा ने बंगाल में उल्लेखनीय सफलता हासिल की थी।

    उन्होंने याद दिलाया कि दिलीप घोष के प्रदेश अध्यक्ष रहते ही पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में 18 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसका श्रेय उन्हें दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के साथ-साथ भाजपा का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि दिलीप घोष को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद पार्टी बंगाल में कमजोर पड़ी है।

    इसी के साथ गांगुली ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि सुवेंदु एक योग्य व्यक्ति हैं और इस समय राज्य भाजपा के प्रचार की कमान संभाले हुए हैं और अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं।

