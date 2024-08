Imane Khelif: कौन हैं इमान खलीफ? लड़की के सामने रिंग में उतरे और महज 46 सेकंड में ही मारा विजय पंच

खलीफ बचपन से एक ट्रांसजेंडर एथलीट नहीं हैं। वह जन्म से महिला थीं , लेकिन उन्हें सेक्स डेवलपमेंट में विकार है, जिसके कारण उनके पास XY क्रोमोसोम और पुरुष एथलीटों के समान टेस्टोस्टेरोन स्तर हैं। 25 साल की इमान खलीफा तिआरेट, अल्जीरिया से ताल्लुक रखती हैं।

उनके पिता उनके बॉक्सिंग में जाने के लिए फैसले के साथ नहीं थे, लेकिन उनका बड़ा मंच पर गोल्ड जीतकर आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करना ही लक्ष्य रहा। 2018 विश्व चैंपियनशिप में प्रोफेशनल बॉक्सिंग में उन्होंने डेब्यू किया और वह 17वें स्थान पर रहीं।

2019 विश्व चैंपियनशिप में वह 19वें स्थान पर रहीं। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के क्वार्टर-फाइनल में उन्हें आयरलैंड की केली हैरिंगटन से हार का सामना करना पड़ा। विमेंस विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एमी ब्रॉडहर्स्ट से उन्हें हार झेलनी पड़ी, जबकि 2022 अफ्रीकन चैंपियनशिप और 2023 अरब गेम्स में उन्होंने गोल्ड जीता।

Angela Carini (blue, female) abandons fight against Imane Khelif (red, male) a few minutes into fight /1 pic.twitter.com/yOIvZkDaow— FairPlayForWomen (@fairplaywomen) August 1, 2024