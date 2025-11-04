Language
    FIDE World Chess Cup: विदित को 12 साल के 'शतरंज के मेसी' ने ड्रॉ पर रोका, आर. प्रगनानंद का मैच भी बेनतीजा

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 10:59 PM (IST)

    अर्जेंटीना के 12 साल के शतरंज खिलाड़ी ने भारत के विदित गुजराती को हैरान कर दिया और उन्हें जीत से महरूम रखते हुए ड्रॉ पर रोक दिया। गुजराती के लिए अब आगे की राह मुश्किल हो गई है। 

    विदित गुजराती रह गए हैरान

    पीटीआई, पणजी: भारतीय ग्रैंडमास्टर विदित गुजराती को मंगलवार को फिडे विश्व शतरंज कप के दूसरे दौर के पहले मैच में 12 वर्षीय अर्जेंटीना के खिलाड़ी ओरो फास्टिनो ने ड्रॉ पर रोक दिया। अपनी असाधारण प्रतिभा और खेल में तेजी से आगे बढ़ने के कारण अर्जेंटीना में 'शतरंज के मेसी' कहे जाने वाले फास्टिनो ने पहले मैच में क्रोएशिया के उच्च रैंकिंग वाले एंटे ब्रिकिक को हराया था और विदित के विरुद्ध उन्होंने अपने काले मोहरों से एक और प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

    अर्जेंटीना के इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने बर्लिन डिफेंस से शुरुआत की और गुजराती ने मिडिल गेम खेलने का फैसला किया, जिससे फास्टिनो को आसानी से बराबरी मिल गई। भारतीय खिलाड़ी ने काले मोहरों की स्थिति में कुछ खामियां ढूंढ़ने की कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह का जोखिम न उठाने का फैसला किया और तीन बार यही स्थिति दोहराई। यह खेल 28 चालों तक चला।

    गुजराती के पास आखिरी मौका

    गुजराती बुधवार को काले मोहरों से खेलेंगे और अगर गतिरोध जारी रहा तो विजेता का फैसला करने के लिए खिलाड़ी कम समय के लिए खेलेंगे। यह गुजराती का 2026 के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह बनाने का आखिरी प्रयास है, जिसके लिए यहां से शीर्ष तीन खिलाड़ी क्वालीफाई करेंगे। आर. प्रगनानंद को भी ऑस्ट्रेलिया के तेमुर कुयबोकारोव के साथ ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। वहीं लेवोन अरोनियन ने सफेद मोहरों से युवा ग्रैंडमास्टर अरोनियाक घोष को हराया।

    अर्जुन एरिगेसी की विजयी शुरुआत

    सर्वोच्च रेटिंग वाले अर्जुन एरिगेसी ने बुल्गारिया के मार्टिन पेट्रोव को हराकर अपने अभियान की विजयी शुरुआत की। अर्जुन को यह जीत 37 चालों में मिली। अन्य भारतीयों में सूर्य शेखर गांगुली मैक्सिम वाचियर-लाग्रेव के आक्रमण कौशल का मुकाबला नहीं कर सके, जबकि दीप्तयन घोष ने अच्छे परिणाम के साथ शुरुआत की और रूसी और पूर्व विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर इयान नेपोमनियाचची के साथ ड्रॉ खेला।

