कार्लसन ने जीता शतरंज चैंपियंस शोडाउन, ग्रैंडमास्टर फैबियानो कारूआना को भी दी दो बार मात

सेंट लुईस, आईएएनएस। नार्वे के स्टार चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने क्लच शतरंज चैंपियंस शोडाउन अपने नाम किया है। वहीं, मौजूदा व‌र्ल्ड चैंपियन डी गुकेश चौथे स्थान पर रहे। मैग्नस कार्लसन ने गुकेश को दो बार शिकस्त देने के बाद ग्रैंडमास्टर फैबियानो कारूआना को भी दो बार मात दी।

कार्लसन ने हिकारू नाकामुरा के विरुद्ध दो ड्रा खेले। फैबियानो कारूआना 16.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वह मैग्नस कार्लसन से नौ अंक पीछे थे। वहीं, हिकारू नाकामुरा 14 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। गुकेश 10 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे।

उनके इस प्रदर्शन ने भारतीय फैंस को जरूर मायूस किया है। तीसरे और अंतिम दिन कार्लसन ने अपने पहले चार गेम जीते और प्रत्येक जीत पर तीन अंक अर्जित किए। कार्लसन ने विश्व चैंपियन गुकेश को दो बार हराया। पूरे टूर्नामेंट में कार्लसन ने गुकेश को कुल पांच बार हराया और एक बार ड्रा खेला।