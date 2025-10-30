Language
    कार्लसन ने जीता शतरंज चैंपियंस शोडाउन, ग्रैंडमास्टर फैबियानो कारूआना को भी दी दो बार मात

    Umesh Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 09:15 PM (IST)

    सेंट लुईस, आईएएनएस। नार्वे के स्टार चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने क्लच शतरंज चैंपियंस शोडाउन अपने नाम किया है। वहीं, मौजूदा व‌र्ल्ड चैंपियन डी गुकेश चौथे स्थान पर रहे। मैग्नस कार्लसन ने गुकेश को दो बार शिकस्त देने के बाद ग्रैंडमास्टर फैबियानो कारूआना को भी दो बार मात दी।

    कार्लसन ने हिकारू नाकामुरा के विरुद्ध दो ड्रा खेले। फैबियानो कारूआना 16.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वह मैग्नस कार्लसन से नौ अंक पीछे थे। वहीं, हिकारू नाकामुरा 14 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। गुकेश 10 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे।

    उनके इस प्रदर्शन ने भारतीय फैंस को जरूर मायूस किया है। तीसरे और अंतिम दिन कार्लसन ने अपने पहले चार गेम जीते और प्रत्येक जीत पर तीन अंक अर्जित किए। कार्लसन ने विश्व चैंपियन गुकेश को दो बार हराया। पूरे टूर्नामेंट में कार्लसन ने गुकेश को कुल पांच बार हराया और एक बार ड्रा खेला।

    दूसरे दिन उन्हें कार्लसन के विरुद्ध दो हार झेलनी पड़ीं, जिसके बाद उन्होंने हिकारू नाकामुरा के विरुद्ध पहला गेम ड्रा खेला। वहीं, खिलाड़ी जिन्हें गुकेश ने पहले दिन हराकर चेकमेट: यूएसए बनाम भारत प्रदर्शनी मैच की हार का बदला लिया था। दूसरे दिन के दूसरे गेम में भारतीय ग्रैंडमास्टर के पास अपेक्षाकृत संतुलित रूक एंडगेम में एकमात्र मौका था, लेकिन वे उसे भुना नहीं सके। इसके बाद वे फाबियानो करूआना से अगला गेम हार गए और दिन का समापन एक ड्रॉ के साथ किया।