तन्वी जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में, थाईलैंड की अन्यापत पिचिटप्रीचसाक से होगा मुकाबला

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 09:45 PM (IST)

    तन्वी शर्मा ने फाइनल में बनाई जगह। फाइल फोटो

    गुवाहाटी, प्रेट्र। भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त तन्वी शर्मा ने चीन की लियू सी या के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करते हुए शनिवार को बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। सोलह साल की तन्वी ने अपनी प्रतिद्वंद्वी पर 15-11, 15-9 से जीत दर्ज की। वह इस तरह इस टूर्नामेंट के फाइनल में क्वालीफाई करने वाली पूर्व विश्व नंबर एक साइना नेहवाल और अपर्णा पोपट के बाद केवल तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गईं।

    फाइनल में तन्वी का मुकाबला अब थाईलैंड की दूसरी वरीयता प्राप्त अन्यापत पिचिटप्रीचसाक से होगा। पिचिटप्रीचसाक ने दूसरे सेमीफाइनल में हमवतन यातावीमिन केतक्लियेंग को एक गेम से पिछड़ने के बाद 10-15, 15-11, 15-5 से हराकर वापसी की। इससे पहले तन्वी ने सेमीफाइनल में पहुंचाकर 17 साल में पहली बार विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारत के लिए पदक सुनिश्चित किया था।

    उन्होंने कोर्ट के अगले हिस्से शानदार इस्तेमाल करते हुए चीन की खिलाड़ी पर दबाव बना दिया। भारतीय खिलाड़ी ने शुरुआती गेम में 7-3 की बढ़त बना ली। हालांकि, लियू एक समय पर अंतर को 8-7 तक कम करने में कामयाब रहीं, लेकिन तन्वी पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। तन्वी ने कहा, मैं आज बहुत सहज महसूस कर रही थी और जिस तरह से मैं खेल रही थी उससे बहुत खुश हूं।

