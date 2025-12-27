सूर्या और तन्वी ने जारी रखा विजयी क्रम, सेमीफाइनल जीत खिताबी मुकाबले में बनाई जगह

जेएनएन, विजयवाड़ा: स्थानीय खिलाड़ी सूर्या चरिशमा तामिरी और उभरती हुई तन्वी पात्री ने शनिवार को विजयवाड़ा में जारी सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपने-अपने मुकाबले जीतकर महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली।

क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीय उन्नति हुड्डा को हराने वाली सूर्य चरिश्मा ने सेमीफाइनल में रक्षिता श्री आर को 21-18, 18-21, 21-9 से मात दी। वहीं, तन्वी पात्री ने एक गेम से पिछड़ने के बाद महाराष्ट्र की श्रुति मुंडाडा की शानदार मुहिम पर 18-21, 21-12, 21-15 से विराम लगाते हुए अपने करियर के पहले सीनियर नेशनल फाइनल में प्रवेश किया।