Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सूर्या और तन्वी ने जारी रखा विजयी क्रम, सेमीफाइनल जीत खिताबी मुकाबले में बनाई जगह

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 11:19 PM (IST)

    विजयवाडा में खेले जा रहे बैडमिंटन नेशनल्स का अंत अब करीब है। पुरुष और महिला सिंगल्स के फाइनल मैचों के खिलाड़ी पक्के हो गए हैं। मिकस्ड डबल्स के भी सेमी ...और पढ़ें

    Hero Image

    तन्वी और संजिवनी ने बनाई फाइनल में जगह

    जेएनएन, विजयवाड़ा: स्थानीय खिलाड़ी सूर्या चरिशमा तामिरी और उभरती हुई तन्वी पात्री ने शनिवार को विजयवाड़ा में जारी सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपने-अपने मुकाबले जीतकर महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली।

    क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीय उन्नति हुड्डा को हराने वाली सूर्य चरिश्मा ने सेमीफाइनल में रक्षिता श्री आर को 21-18, 18-21, 21-9 से मात दी। वहीं, तन्वी पात्री ने एक गेम से पिछड़ने के बाद महाराष्ट्र की श्रुति मुंडाडा की शानदार मुहिम पर 18-21, 21-12, 21-15 से विराम लगाते हुए अपने करियर के पहले सीनियर नेशनल फाइनल में प्रवेश किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किरण जॉर्ज को मिली हार

    पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में 2024 ओडिशा मास्टर्स विजेता ऋत्विक संजीवी एस ने एक मैच पाइंट बचाते हुए शीर्ष वरीय किरण जॉर्ज को 21-16, 17-21, 22-20 से हार दी। अब ऋत्विक का सामना फाइनल में भरत राघव से होगा, जिन्होंने दूसरे वरीय एम थारुण को 21-17, 11-21, 21-11 से 55 मिनट में हराया।

    सूर्या और अमरुथा को भी मिली जीत

    मिक्स्ड डबल्स सेमीफाइनल में शीर्ष वरीय आशीथ सूर्या और अमरुथा पी ने पहले गेम में खराब शुरुआत के बाद जोरदार वापसी करते हुए तीसरे वरीय दीप रामभिया और सोनाली मिरखेलकर को 8-21, 21-18, 21-18 से हराया।