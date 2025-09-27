Language
    World Para Athletics: शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में जीता गोल्ड, भारत ने पहले दिन जीते दो पदक

    By Jagran News Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 09:21 PM (IST)

    एथलीट शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश का खाता स्वर्ण पदक से खोला। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शनिवार से शुरू हुई चैंपियनशिप में शैलेश ने पुरुष हाई जंप टी-42 वर्ग में 1.91 मीटर की शानदार छलांग लगाकर स्वर्ण अपने नाम किया। धाविका दीप्ति जीवनजी ने महिला 400 मीटर टी-20 में 58.35 सेकंड का समय निकालकर हीट में पहला स्थान पाया।

    शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। फोटो- ध्रुव कुमार

     जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बिहार के जमुई जिले के अलीगंज ब्लॉक के इस्लामनगर गांव के एथलीट शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश का खाता स्वर्ण पदक से खोला। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शनिवार से शुरू हुई चैंपियनशिप में शैलेश ने पुरुष हाई जंप टी-42 वर्ग में 1.91 मीटर की शानदार छलांग लगाकर स्वर्ण अपने नाम किया।

    मौजूदा ओलिंपिक चैंपियन अमेरिका के एज्रा फ्रेंच 1.85 मीटर की क्लीयरेंस के बावजूद काउंटबैक में पिछड़कर रजत तक सीमित रहे। भारत के वरुण भाटी ने भी इसी वर्ग में 1.85 मीटर की जंप के साथ कांस्य पदक हासिल किया। इस तरह पहले ही दिन भारत को दो पदक मिले।

    प्रदर्शन में किया सुधार

    शैलेश ने फाइनल में न सिर्फ स्वर्ण जीता बल्कि अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ भी सुधारा। फाइनल से पहले उनका बेस्ट 1.86 मीटर था। उन्होंने पहले 1.88 मीटर की छलांग लगाई और फिर 1.91 मीटर पार कर नया रिकॉर्ड बना दिया। महिला वर्ग में भी भारत की शुरुआत उत्साहजनक रही।

    कर्नाटक की 22 वर्षीय धाविका दीप्ति जीवनजी ने महिला 400 मीटर टी-20 में 58.35 सेकंड का समय निकालकर हीट में पहला स्थान पाया। यह उनका अब तक का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ है और अब वे फाइनल में पदक की मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं।

    कंचन ने फाइनल में बनाई जगह

    वहीं, महिला डिस्कस थ्रो एफ-53 में कंचन लाखानी ने भी शानदार प्रदर्शन कर फाइनल में जगह बनाई। हालांकि, महिला भाला फेंक एफ-46 में पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक दावेदार भावनाबेन अजाबाजी चौधरी अपेक्षा के अनुरूप नहीं कर सकीं और 35.34 मीटर थ्रो के साथ आठवें स्थान पर रहीं।

    आने वाले दिनों में भारत के कई नामी खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। भाला फेंक में प्रवीण कुमार और हेमचंद्र, मेंस की 100 मीटर एफ-37 में राकेश भाई भट्ट और श्रेयांश त्रिवेदी, हाई जंप में राहुल और शॉटपुट एफ-37 में मनु से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है।

