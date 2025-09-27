आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में रश्मिका-कपिल ने जीता गोल्ड मेडल

आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में रश्मिका और कपिल ने तीसरे दिन गोल्ड मेडल जीता। रश्मिका और कपिल ने खिताबी दौर में वंशिका चौधरी और एंटोनी जोनाथन गेविन की एक अन्य भारतीय जोड़ी को 16-10 से हराया। रश्मिका और कपिल की जोड़ी ने शुरुआत से ही दबदबा बनाया था।

नई दिल्ली, प्रेट्र। भारतीय निशानेबाजों ने शनिवार को डॉ. कर्णी सिंह रेंज में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में दबदबा बनाते हुए शीर्ष दो स्थान हासिल किए। इसमें रश्मिका और कपिल ने तीसरे दिन एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता।

रश्मिका और कपिल ने खिताबी दौर में वंशिका चौधरी और एंटोनी जोनाथन गेविन की एक अन्य भारतीय जोड़ी को 16-10 से हराया। इनेस ओर्टेगा कास्त्रो और लुकास सांचेज की स्पेन की जोड़ी ने पेरिमाह अमीरी मोहम्मद रेजा अहमादी की ईरान की जोड़ी को 16-14 से हराकर कांस्य पदक जीता।

शुरुआत से ही बनाया दबदबा रश्मिका और कपिल की जोड़ी ने शुरुआत से ही दबदबा बनाया और क्वालीफिकेशन में 582 अंक के साथ शीर्ष पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई। वहीं, वंशिका और गेविन की जोड़ी ने क्रमश: 287 और 291 अंक से कुल 578 अंक के साथ फाइनल में प्रवेश किया था।

हालांकि शुक्रवार को मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल खिताब जीतने वाले गेविन ने यहां काफी गलतियां की। उन्होंने 9.9 के बाद 10.5 और 10.6 अंक जुटाए, लेकिन इसके बाद लगातार तीन प्रयास में 9.7, 9.8 और 9.5 ही हासिल कर पाए। वंशिका ने भी तीन निशाने नौ अंक से कम पर लगाए, जिससे गोल्ड मेडल इस जोड़ी के हाथों से फिसल गया।