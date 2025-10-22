नीरज चोपड़ा बने लेफ्टिनेंट कर्नल, रक्षा मंत्री और थल सेना प्रमुख ने प्रदान की मानद उपाधि

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 22 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित पिपिंग समारोह के दौरान दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद पद से सम्मानित किया। लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज चोपड़ा और उनके परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए रक्षा मंत्री ने उन्हें दृढ़ता, देशभक्ति और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने की भारतीय भावना का आदर्श उदाहरण बताया।

गौरतलब हो कि 2016 में सेना में भर्ती हुए लेफ्टिनेंट कर्नल (मानद) नीरज चोपड़ा ने सेना की राजपूताना राइफल्स में सेवा की है। 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत जिले के खंडरा गांव में जन्मे नीरज चोपड़ा ने अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों से राष्ट्र और सशस्त्र बलों का गौरव बढ़ाया है।

जीत चुके हैं दो ओलंपिक मेडल स्टार जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। उन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक में रजत पदक और 2023 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखा।