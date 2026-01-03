Language
    प्रो रेसलिंग लीग 2026 की नीलामी में जापान की युई सुजाकी सबसे महंगी, रॉबर्ट बारान को महाराष्ट्र केसरी ने खरीदा

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:40 PM (IST)

    सुजाकी को हरियाणा थंडर्स ने रिकार्ड 60 लाख रुपये में अपनी टीम से जोड़ा। पुरुष वर्ग में पोलैंड के राबर्ट बारान को महाराष्ट्र केसरी ने 55 लाख रुपये में ...और पढ़ें

    प्रो रेसलिंग लीग 2026 की नीलामी हुई।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: छह साल के लंबे अंतराल के बाद प्रो रेसलिंग लीग (पीडब्ल्यूएल) एक बार फिर वापसी को तैयार है। 2026 संस्करण के लिए आयोजित खिलाड़ी नीलामी में देश-विदेश के नामी पहलवानों पर जमकर बोली लगी, जिसमें जापान की दिग्गज महिला पहलवान युई सुजाकी सबसे महंगी खिलाड़ी बनकर उभरीं।

    सुजाकी को हरियाणा थंडर्स ने रिकार्ड 60 लाख रुपये में अपनी टीम से जोड़ा। पुरुष वर्ग में पोलैंड के राबर्ट बारान को महाराष्ट्र केसरी ने 55 लाख रुपये में खरीदा। वहीं भारतीय पहलवानों पर भी फ्रेंचाइजी ने भरोसा जताया। पुरुषों की कैटेगरी-ए में शामिल सुजीत कलकल को दिल्ली दंगल वारियर्स ने 52 लाख रुपये में टीम में शामिल किया। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीत चुके अमन सहरावत को टाइगर्स ऑफ मुंबई दंगल ने 51 लाख रुपये में खरीदा।

    महिला वर्ग में कैटेगरी ए+ के तहत जापान की सुजाकी सबसे अधिक मांग में रहीं। इसके अलावा भारत की अंतिम पंघाल को यूपी डामिनेटर्स ने महिला 53 किग्रा वर्ग में 52 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा। प्यूर्टो रिको की एना गोडिनेज को पंजाब रॉयल्स ने 62 किग्रा वर्ग में 46 लाख रुपये में खरीदा।

    वहीं, अजरबैजान की अनास्तासिया अलपायेवा को दिल्ली दंगल वारियर्स ने 27 लाख रुपये में महिला 76 किग्रा वर्ग के लिए चुना। नीलामी में पहलवानों को ए+, ए, बी और सी चार श्रेणियों में बांटा गया था। प्रो रेसलिंग लीग का पांचवां सत्र 15 जनवरी से एक फरवरी तक नोएडा इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें कुल छह टीमें हिस्सा लेंगी। 