    वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के रिकॉर्ड प्रदर्शन से गदगद हो गए पीएम मोदी, खिलाड़ियों को जमकर सराहा

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:43 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के ऐतिहासिक प्रदर्शन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन युवाओं को प्रेरित करेगा। भारत ने छह स्वर्ण नौ रजत और सात कांस्य सहित कुल 22 पदक जीते जो 2024 में कोबे में जीते 17 पदकों से बेहतर है। मोदी ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी।

    पीएम नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दी बधाई

    पीटीआई, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के प्रदर्शन को ऐतिहासिक बताते हुए सोमवार को कहा कि इस प्रतियोगिता में देश का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगा।

    भारत ने छह स्वर्ण, नौ रजत और सात कांस्य सहित रिकॉर्ड 22 पदक जीते जो जापान के कोबे में 2024 में में जीते 17 पदक के उसके पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से बेहतर है।

    खिलाड़ियों को दी बधाई

    प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सभी पदक विजेताओं की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा कि हमारे पैरा एथलीटों का ऐतिहासिक प्रदर्शन। इस साल की विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप बहुत खास रही। भारतीय दल ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसमें छह स्वर्ण पदक सहित 22 पदक जीते। हमारे एथलीटों को बधाई।

    उन्होंने कहा कि उनकी सफलता कई लोगों को प्रेरित करेगी। मुझे हमारे दल के प्रत्येक सदस्य पर गर्व है और मैं उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

    पहली बार की थी मेजबानी

    यह पहली बार था जब भारत ने इस प्रतिष्ठित पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता की मेजबानी की जिसमें 100 से अधिक देशों के 2,200 से अधिक प्रतिभागियों ने 186 पदक स्पर्धाओं में भाग लिया। मोदी ने कहा कि दिल्ली में इस टूर्नामेंट की मेजबानी करना भी भारत के लिए सम्मान की बात है। इस टूर्नामेंट का हिस्सा रहे लगभग 100 देशों के एथलीटों और सहयोगी स्टाफ का आभार।

