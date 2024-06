पीएम मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति से खास मुलाकात, पेरिस ओलंपिक की मेजबानी के लिए दी शुभकामनाएं

यह भी पढ़ें-इस एक वजह से टीम इंडिया के अगले कोच का काम आसान नहीं, अनिल कुंबले ने बताई वजह, जानिए गौतम गंभीर के बारे में क्या कहा

मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर मैक्रों के साथ की कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं और इसके साथ ही लिखा है कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति को खेलों को लेकर अपनी शुभकामनाएं दीं। मोदी ने लिखा, "फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मेरी मुलाकात अच्छी रही। एक साल में ये हमारी चौथी मुलाकात है। ये बताता है कि भारत और फ्रांस के संबंध कितने मजबूत हैं। हमने कई मुद्दों पर बात कि जिसमें डिफेंस, सुरक्षा, तकनीक शामिल हैं। हमने इस बात पर भी चर्चा की है कि हम युवओं में इनोवेशन और रिसर्च को कैसे बढ़ा सकते हैं। मैंने उन्हें पेरिस ओलंपिक की मेजबानी को लेकर भी बधाई दी।"

इससे पहले इन दो नेताओं की मुलाकात भारत में 26 जनवरी के मौके पर हुई थी।

Had an excellent meeting with my friend President @EmmanuelMacron. This is our fourth meeting in one year, indicating the priority we accord to strong India-French ties. Our talks covered numerous subjects such as defence, security, technology, AI, Blue Economy and more. We also… pic.twitter.com/l52eHhJclL— Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2024