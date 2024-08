National Sports Day 2024 पर PM Modi ने मेजर ध्यानचंद को किया याद, PR Sreejesh समेत इन दिग्गजों के ट्वीट भी वायरल

View this post on Instagram

आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह (Jay Shah) ने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर सभी को बधाई दी। जय शाह ने एक्स पर लिखा कि इस राष्ट्रीय खेल दिवस पर मैं हमारे एथलीटों, कोचों और सभी की सराहता करता हूं, जिन्होंने अपने जीवन को खेल के प्रति समर्पित किया है। मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर उनकी विरासत को सम्मानित करते हुए चलिए हम सभी मिलकर भारत को वैश्विक खेल मंच पर एक ताकतवर शक्ति बनाने का संकल्प लें।

On this National Sports Day, I warmly commend our athletes, coaches, and everyone who has devoted their life to sports.

As we honor the legacy of Major Dhyan Chand Ji on his birth anniversary, let's commit ourselves to making India a powerhouse on the global sporting stage! 🇮🇳 pic.twitter.com/cgqcfhLCxF— Jay Shah (@JayShah) August 29, 2024