Paris Paralympics 2024: सुहास यतिराज ने भारत को दिलाया 12वां मेडल, फाइनल में लुकास मजूर से हारकर जीती चांदी

Medal No. 1⃣2⃣ for India at the Paris Paralympics.

Heartbreaking loss for India's Suhas Lalinakere Yathiraj in the Men's Singles SL4 final at the 2024 Paralympics, as he fell to Lucas Mazur of France in straight sets, 21-9, 21-13.#Paralympics #Badminton @mansukhmandviya… pic.twitter.com/tL4rXAdH8c— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) September 2, 2024

ग्रुप स्‍टेज में शानदार प्रदर्शन

IAS अधिकारी सुहास ने अपने दोनों ग्रुप स्टेज मैच इंडोनेशिया के हिकमत रामदानी और दक्षिण कोरिया के ह्वान क्यूंग शिन के खिलाफ सीधे गेम में जीते थे।

सेमीफाइनल में उनका मुकाबला हमवतन सुकांत कदम से हुआ था।

अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए सुहास ने सुकांत को 2-0 से हराकर लगातार दूसरी बार पैरालंपिक के फाइनल में एंट्री की थी।

इस साल की शुरुआत में उन्होंने थाईलैंड में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में एकल में स्वर्ण पदक जीता था।

