Paris Olympics 2024: मेडल विजेताओं को सज्जन जिंदल देंगे शानदार लग्जरी कार, जानिए कितनी है कीमत

जिंदल की ये पोस्ट तब आई जब मोरिस गैरेज ने जेएसडब्ल्यू के साथ अपनी नई सीयूवी एमजी विंडसर कार करार किया है। इस कार की कीमत तकरीबन 20 लाख के करीब बताई जा रही है।

Delighted to announce that every Olympic medalist from Team India will be gifted an MG Windsor, a remarkable car from JSW MG India! Because our best deserve the best, for their dedication and success! 🏅 #MGWindsor #TeamIndia #OlympicPride #RuknaNahinHai@TheJSWGroup @MGMotorIn https://t.co/5kgkoDX8XD