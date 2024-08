Vinesh Phogat को सचिन तेंदुलकर का सलाम, कहा- सिर ऊंचा रखो, पूरा देश आपके साथ है

Nisha Dahiya and Vinesh Phogat, your courage and determination have inspired the entire nation.

Nisha, fighting through injury with such spirit was truly remarkable.

Vinesh, despite the heartbreak of disqualification, your incredible journey to the finals and victory against…— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 7, 2024

पीटी ऊषा ने की मुलाकात

विनेश का वजन दो किलो ज्यादा था लेकिन रातभर उन्होंने इसे कम करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनतकी, साइकिल चलाई, एक्सरसाइज की, पानी तक नहीं लिया। लेकिन फिर भी वह 100 ग्राम से चूक गईं। इसी कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी ऊषा ने उनसे अस्पताल में मुलाकात की है।

