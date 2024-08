Take a look at #TeamIndia 's🇮🇳 Day 9️⃣ schedule at #ParisOlympics2024 👇

Our Sunday is sorted😎

C'mon India, join the #Cheer4Bharat🇮🇳 club and send some love💕 & support to our champions competing tomorrow💪 pic.twitter.com/t26kkKrpXl— SAI Media (@Media_SAI) August 3, 2024

एथलेटिक्‍स

विमंस 3000 मीटर स्टीपलचेज पहला राउंड (पारुल चौधरी)- दोपहर 1:35 बजे

मेंस लंबी कूद क्वालिफिकेशन (जेसविन एल्ड्रिन)- दोपहर 2:30 बजे

मुक्केबाजी

विमंस 75 किग्रा क्वार्टर फाइनल (लवलीना बोर्गोहेन बनाम ली कियान (चीन))- दोपहर 3:02 बजे

ये भी पढ़ें: Paris Olympics 2024: मनु भाकर के आगे फीकी हैं बॉलीवुड एक्‍ट्रेस, बला की खूबसूरत हैं भारतीय निशानेबाज

बैडमिंटन

मेंस एकल सेमीफाइनल (लक्ष्य सेन बनाम विक्टर एक्सेलसेन (डेनमार्क)) - दोपहर 3:30 बजे

नाव चलाना (सैलिंग)

मेंस डोंगी (विष्णु सरवनन)- दोपहर 3:30 बजे से

विमंस डोंगी (नेत्रा कुमानन)- शाम 6:05 बजे से

ये भी पढ़ें: Paris Olympics 2024: क्वार्टर फाइनल में हारीं दीपिका कुमारी, कोरिया की नाम सु-ह्योन से करीबी मुकाबले में मिली शिकस्‍त