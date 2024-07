10 मीटर एयर राइफल विमंस क्‍वालिफिकेशन : एलावेनिल वलारिवन, रमिता जिंदल- दोपहर 12:45 बजे से

10 मीटर एयर राइफल मेंस क्‍वालिफिकेशन : संदीप सिंह और अर्जुन बाबूता- दोपहर 2:45 बजे से

10 मीटर एयर पिस्टल विमंस फाइनल : मनु भाकर- दोपहर 3:30 बजे से

मेंस सिंगल स्कल्स रेपेचेज : बलराज पंवार- दोपहर 1:06 बजे से

मेंस सिंगल राउंड ऑफ 64 (शरथ कमल) - दोपहर 3:00 बजे से

विमंस सिंगल राउंड ऑफ 64 (श्रीजा अकुला, मनिका बत्रा)- दोपहर 2:15 बजे से

Day 2⃣ schedule of #TeamIndia is here🇮🇳🥳

Get ready to cheer louder than ever as our athletes get ready to compete in key events at #ParisOlympics2024.

Catch all the live action on @JioCinema & DD Sports! pic.twitter.com/YE2qKcL2wZ— SAI Media (@Media_SAI) July 27, 2024