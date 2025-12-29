राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप: नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप में जीता स्वर्ण, आर्यवंश त्यागी भी चमके

पीटीआई, नई दिल्ली: एशियन चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता नीरू ढांडा ने सोमवार को करणी सिंह रेंज में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग के ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 25 वर्षीय नीरू ने हाल ही में कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी में प्रथम स्थान हासिल किया था।

राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में वह 41 के स्कोर के साथ शीर्ष पर रहीं, जबकि दिल्ली की कीर्ति गुप्ता ने रजत और प्रगति दुबे ने कांस्य पदक जीता। जूनियर वर्ग में ये बने चैंपियन टूर्नामेंट के जूनियर पुरुष वर्ग के ट्रैप इवेंट में आर्यवंश त्यागी ने 42 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। पंजाब के केशव चौहान ने रजत और उत्तर प्रदेश के जुहैर खान ने कांस्य पदक जीता। वहीं टीम स्पर्धा में मध्य प्रदेश ने 339 के कुल स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। इस टीम में प्रगति दुबे, नीरू ढांडा और मनीषा कीर शामिल रहीं।