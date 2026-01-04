भारतीय फैंस को लगा झटका, चोट के कारण सेशन की शुरुआत नहीं कर पाएंगे नीरज चोपड़ा

पीटीआई, नई दिल्ली: भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) ने शनिवार को कहा कि स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा पिछले सितंबर में विश्व चैंपियनशिप से ठीक पहले लगी अपनी पीठ की चोट के रिहैबिलिटेशन पर ध्यान दे रहे हैं और उन्होंने अभी तक यह तय नहीं किया है कि सत्र कब और कहां से शुरू करना है।

नीरज ने सितंबर 2025 में टोक्यो में विश्व चैंपियनशिप में पीठ की चोट के साथ हिस्सा लिया था और वह 84.03 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ आठवें स्थान पर रहे थे, जो पिछले साल मई में उनके सत्र और व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 90.23 मीटर के प्रयास से काफी कम था।