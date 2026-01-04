Language
    भारतीय फैंस को लगा झटका, चोट के कारण सेशन की शुरुआत नहीं कर पाएंगे नीरज चोपड़ा

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 09:18 AM (IST)

    पीटीआई, नई दिल्ली: भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) ने शनिवार को कहा कि स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा पिछले सितंबर में विश्व चैंपियनशिप से ठीक पहले लगी अपनी पीठ की चोट के रिहैबिलिटेशन पर ध्यान दे रहे हैं और उन्होंने अभी तक यह तय नहीं किया है कि सत्र कब और कहां से शुरू करना है।

    नीरज ने सितंबर 2025 में टोक्यो में विश्व चैंपियनशिप में पीठ की चोट के साथ हिस्सा लिया था और वह 84.03 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ आठवें स्थान पर रहे थे, जो पिछले साल मई में उनके सत्र और व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 90.23 मीटर के प्रयास से काफी कम था।

    कोशिश करना चाहते थे नीरज

    एएफआई के प्रवक्ता आदिल सुमरिवाला ने कहा कि चोपड़ा ब्रेक ले रहे हैं। वह अपनी चोटों से उबर रहे हैं। उन्हें दो चोटें लगी थीं। उनका ध्यान रिहैबिलिटेशन पर है, मुझे लगता है कि यह सबसे अहम यही है, ना कि पहला टूर्नामेंट कौन सा होगा। उन्होंने चोट के बावजूद विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, उन्हें सलाम है। मैंने उनकी चोट, सूजन देखी थी, फिर भी उन्होंने हिस्सा लिया। हमने उनसे कहा था, ऐसा मत करो। उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैं कोशिश करूंगा। उन्होंने कभी ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा कि मैं अपनी चोट की वजह से थ्रो नहीं कर पाया।