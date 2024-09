In a surprising turn of events, India's Navdeep becomes the 1️⃣st ever Indian para-athlete to clinch a #Gold🥇in Men's #JavelinThrow F41, after the eventual medallist, Iranian Beit Sayah Sadegh's disqualification from the event.… pic.twitter.com/eJbr9pF08n— SAI Media (@Media_SAI) September 7, 2024

नवदीप का मेडल अपग्रेड हुआ

ऐसे में नवदीप के सिल्‍वर को गोल्‍ड मेडल में अपग्रेड कर दिया गया। दरअसल, आतंकवादी संगठन और जिहाद से संबंधित झंडा दिखाने के कारण ईरान एथलीट को अयोग्य घोषित किया गया।