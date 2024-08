National Sports Day 2024: मेजर ध्यानचंद को अर्पित की पुष्पांजलि, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्पोर्ट्स डे पर देशवासियों को दी अहम सलाह

उन्होंने आगे कहा कि एक स्वस्थ नागरिक एक स्वस्थ समाज बनाता है और एक स्वस्थ समाज एक समृद्ध देश बनाता है। 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर नागरिक स्वस्थ रहे। इसके लिए यह जरूरी है कि सभी लोग फिट रहें। फिट रहने के लिए खेलों में शामिल होना महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी नागरिकों को अपने व्यस्त कार्यक्रम से एक घंटे का समय निकालकर अपनी पसंद के किसी भी खेल को खेलना चाहिए और फिट रहना चाहिए। मैं भी आज एक घंटे फुटबॉल खेलूंगा।

#WATCH | Union Sports Minister Mansukh Mandaviya says, "Today, on the occasion of National Sports Day, we paid floral tribute to Major Dhyan Chand. It is his birth anniversary today and we are observing it as National Sports Day...Citizens of the country should stay fit and… https://t.co/M6uNdOCCvj pic.twitter.com/vFz2uJtMAm