    Pickleball League: मुंबई स्मैशर्स ने जीत का खाता खोला, कैपिटल वॉरियर्स गुरुग्राम को दी शिकस्त

    Updated: Fri, 05 Dec 2025 08:32 PM (IST)
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 08:32 PM (IST)

    मुंबई स्मैशर्स ने कैपिटल वॉरियर्स गुरुग्राम को 4-2 से हराकर इंडियन पिकलबॉल लीग (IPBL) में अपनी पहली जीत दर्ज की और यहां शुक्रवार को नाकआउट की उम्मीदों ...और पढ़ें

    Pickleball League में मुंबई ने दर्ज की पहली जीत। फोटो- सोशल मीडिया

    नई दिल्ली, प्रेट्र। मुंबई स्मैशर्स ने कैपिटल वॉरियर्स गुरुग्राम को 4-2 से हराकर इंडियन पिकलबॉल लीग (IPBL) में अपनी पहली जीत दर्ज की और यहां शुक्रवार को नाकआउट की उम्मीदों को जिंदा रखा। दूसरे मुकाबले में हैदराबाद रायल्स ने शानदार वापसी करते हुए बेंगलुरु ब्लास्टर्स को 3-3 की बराबरी पर रोका।

    इन नतीजों ने एक असाधारण स्थिति पैदा कर दी, जहां तीन नाकआउट दावेदार मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु टाई पाइंट्स, मैच पाइंट्स और हेड-टू-हेड परिणामों में बराबर हो गए, जिससे अंतिम नाकआउट स्थान के लिए तीन टीमों का प्लेइन मुकाबला तय हुआ। राउंड राबिन मिनी टूर्नामेंट 25 अंकों के ग्रैंड रैली प्रारूप में शनिवार को खेला जाएगा।

    ऐसे होगा अंतिम क्वालिफिकेशन का फैसला

    यदि कोई स्पष्ट विजेता नहीं निकलता है तो क्वालिफिकेशन का फैसला दोनों ग्रैंड रैलियों में जीते और गंवाए गए कुल अंकों के अंतर के आधार पर किया जाएगा। ओपनिंग मैच में मुंबई स्मैशर्स और कैपिटल वॉरियर्स गुरुग्राम दोनों को जीत की जरूरत थी। विश्व नंबर-3 क्वांग डुओंग ने अरिक बादामी को 15-1 से रौंदकर मुंबई की जोरदार शुरुआत कराई, लेकिन गुरुग्राम ने वापसी करते हुए स्तव्य भासिन और जैक मुनरो ने 15-9 से पुरुष डबल्स जीत लिया।

    एलिसन हैरिस ने एमिलिया श्मिट की वापसी को रोकते हुए 15-11 की जीत के साथ मुंबई को दोबारा बढ़त दिलाई, लेकिन श्मिट और नैमी मेहता ने महिलाओं के डबल्स में 15-12 से जीतकर गुरुग्राम को फिर बराबरी पर पहुंचा दिया। ग्रैंड रैली रोमांचक थ्रिलर में बदल गई, जहां दोनों टीमें लगातार अंक बटोरती रहीं। अंतत: मुंबई ने अंतिम चरण में जोरदार प्रदर्शन करते हुए 21-18 से जीत दर्ज की और सीजन की पहली जीत हासिल की।

    इनको मिला प्लेयर ऑफ द टाई

    अमोल रामचंदानी (मुंबई) और श्मिड्ट को प्लेयर आफ द टाई चुना गया। बेंगलुरु ब्लास्टर्स नाकआउट की उम्मीदों को बनाए रखने के लिए पहले से ही क्वालीफाई कर चुकी हैदराबाद रायल्स के विरुद्ध पूरे जोश के साथ उतरी। फुक हुआंह ने दिव्यांशु कटारिया के देर से किए गए संघर्ष को रोकते हुए पुरुष सिंगल्स में 15-10 से जीत हासिल की और फिर किशोर अर्जुन सिंह के साथ पुरुष डबल्स में उसी स्कोरलाइन को दोहराते हुए बेंगलुरु को 2-0 की मजबूत बढ़त दिलाई।

    पेई चुआन काओ ने सीजन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक दिखाते हुए शुरुआती पिछड़ाव से उभरकर मेगन फज को 15-13 से हराया और स्कोर 3-0 कर दिया। लेकिन हैदराबाद हार मानने को तैयार नहीं थी। फज और श्रेया चक्रवर्ती ने महिलाओं के डबल्स में 15-7 से जीत दर्ज कर वापसी शुरू की और निर्णायक ग्रैंड रैली में मुकाबला रोमांचक हो गया। पाइंट दर पाइंट लड़ाई में हैदराबाद ने अंतत: 21-19 से जीत हासिल की और मुकाबला 3-3 की बराबरी पर समाप्त हुआ। अर्जुन और काओ को प्लेयर ऑफ द टाई चुना गया।

