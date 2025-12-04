इंडियन पिकलबॉल लीग: चेन्नई ने लगातार चौथी जीत से प्लेऑफ में बनाई जगह, बेंगलुरु ब्लास्टर्स को 4-2 से हराया

नई दिल्ली, प्रेट्र। इंडियन पिकलबॉल लीग में गुरुवार को चेन्नई सुपर वॉरियर्स ने बेंगलुरु ब्लास्टर्स को 4-2 से हराया। इस जीत के साथ चेन्नई लीग के प्लेऑफ में जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन गई। चेन्नई चार जीत से 12 अंक के साथ अंक तालिका में सबसे ऊपर है।

उसके बाद हैदराबाद दूसरे, लखनऊ तीसरे और गुड़गांव चौथे स्थान पर है। जबकि बेंगलुरु पांचवें और बिना जीत वाली मुंबई सबसे नीचे है। बेंगलुरु ब्लास्टर्स के फुक हुइन्ह ने पुरुष सिंगल्स में चेन्नई सुपर वॉरियर्स के अमन पटेल को 15-13 से हराकर टीम की जीत से शुरुआत की।

मिशेल और हर्ष की जोड़ी का कमाल हालांकि, चेन्नई की मिशेल हरग्रीव्स और हर्ष मेहता की पुरुष डबल्स जोड़ी ने बेंगलुरु के हुइन्ह और अर्जुन को 15-12 से हरा दिया। इसके बाद चेन्नई की रूस वैन रीक ने बेंगलुरु के पेई चुआन काओ पर 15-5 से हरा दिया।