    इंडियन पिकलबॉल लीग: चेन्नई ने लगातार चौथी जीत से प्लेऑफ में बनाई जगह, बेंगलुरु ब्लास्टर्स को 4-2 से हराया

    By Agency News Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:42 PM (IST)

    इंडियन पिकलबॉल लीग में गुरुवार को चेन्नई सुपर वॉरियर्स ने बेंगलुरु ब्लास्टर्स को 4-2 से हराया। इस जीत के साथ चेन्नई लीग के प्लेऑफ में जगह पक्की करने व ...और पढ़ें

    चेन्नई ने प्लेऑफ में बनाई जगह। फाइल फोटो

    नई दिल्ली, प्रेट्र। इंडियन पिकलबॉल लीग में गुरुवार को चेन्नई सुपर वॉरियर्स ने बेंगलुरु ब्लास्टर्स को 4-2 से हराया। इस जीत के साथ चेन्नई लीग के प्लेऑफ में जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन गई। चेन्नई चार जीत से 12 अंक के साथ अंक तालिका में सबसे ऊपर है।

    उसके बाद हैदराबाद दूसरे, लखनऊ तीसरे और गुड़गांव चौथे स्थान पर है। जबकि बेंगलुरु पांचवें और बिना जीत वाली मुंबई सबसे नीचे है। बेंगलुरु ब्लास्टर्स के फुक हुइन्ह ने पुरुष सिंगल्स में चेन्नई सुपर वॉरियर्स के अमन पटेल को 15-13 से हराकर टीम की जीत से शुरुआत की।

    मिशेल और हर्ष की जोड़ी का कमाल

    हालांकि, चेन्नई की मिशेल हरग्रीव्स और हर्ष मेहता की पुरुष डबल्स जोड़ी ने बेंगलुरु के हुइन्ह और अर्जुन को 15-12 से हरा दिया। इसके बाद चेन्नई की रूस वैन रीक ने बेंगलुरु के पेई चुआन काओ पर 15-5 से हरा दिया।

    हालांकि बेंगलुरु ने चेन्नई महिला डबल्स में 15-8 से हराकर स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया। इसके बाद चेन्नई ने ग्रैंड रैली में 21-10 से यह मैच जीत लिया। मेहता और वैन रीक को 'प्लेयर्स आफ द टाई' खिताब मिला। अन्य मुकाबलों में गुड़गांव और लखनऊ ने 3-3 से ड्रॉ खेला। इसमें डीहार्ट और श्मिट को 'प्लेयर्स ऑफ द टाई' चुना गया।