सोशल मीडिया पर मनु ने स्‍पेशल मैसेज के जरिए नीरज चोपड़ा का हौसला बढ़ाया है। नीरज ने रविवार को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्‍होंने फैंस को अपनी चोट के बारे में बताया था। इसके अलावा उन्‍होंने सपोर्ट करने के लिए सभी फैंस को धन्‍यवाद भी दिया था। नीरज की इस पोस्‍ट को मनु भाकर रीट्वीट किया है, जो अब सोशल मीडिया छाया हुआ है।

Congratulations @Neeraj_chopra1 on a fantastic season in 2024. Wishing you a speedy recovery and more success in the coming years.#NeerajChopra https://t.co/4NUgfVtiAf