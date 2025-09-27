कोमा में गया डॉग तो फॉर्मूला वन स्टार लुईस हैमिल्टन ने छोड़ा टायर टेस्ट, शेयर किया इमोशनल पोस्ट
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। फॉर्मूला वन स्टार लुईस हैमिल्टन ने मुगेलो में टायर टेस्ट छोड़ दिया। इसके पीछे के कारण उनका डॉग लव है। उनका पालतू डॉग रोस्को इस समय गंभीर हालत में है। ऐसे में लुईस उसके साथ समय बिताना चाहते हैं। रोस्को फार्मूला वन पैडॉक में एक जाना-पहचाना नाम है। वह अक्सर रेस वीकेंड्स पर फेरारी ड्राइवर के साथ देखा जाता है। वह निमोनिया से जूझ रहा है और अब कुछ देर के लिए सांस लेने में तकलीफ के बाद कोमा में चला गया।
लुईस हैमिल्टन ने फैंस से रोस्को के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध किया था। गुरुवार को उन्होंने अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर लेटे हुए रोस्को की तस्वीरें शेयर कीं। हैमिल्टन ने 12 साल के बुलडॉग को गले लगाया और किस किया।
हैमिल्टन ने शेयर की पोस्ट
हैमिल्टन ने पोस्ट के साथ लिखा, "कृपया रोस्को को अपने थॉट्स में रखें। मैं आप सभी को अपडेट रखना चाहता हूं। रोस्को को फिर से निमोनिया हो गया और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसे शांत करने के लिए बेहोश किया गया, जबकि वे उसकी जांच कर रहे थे और इस प्रक्रिया के दौरान उसका दिल रुक गया। वे उसके दिल की धड़कन वापस लाने में कामयाब रहे और अब वह कोमा में है। हमें नहीं पता कि वह इससे जागेगा या नहीं। कल हम उसे जगाने की कोशिश करेंगे। मैं उसके साथ हूं और आप सभी की प्रार्थनाओं और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।"
लाखों लोग कर रहे लाइक
लुईस हैमिल्टन का यह पोस्ट तेजी वायरह हो रहा है। करीब 50 लाख लोग अब तक इसे लाइक भी कर चुके हैं। मर्सिडीज ड्राइवर जॉर्ज रसेल ने कमेंट किया, "तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं दोस्त।" सुपरमॉडल विनी हार्लो ने लिखा, "तुम्हें प्यार और सपोर्ट भेज रही हूं दोस्त।" फैंस ने भी इस पोस्ट पर "रोस्को लड़ते रहो। हम सब तुम्हारे साथ हैं" और "बेचारे रोस्को, ढेर सारा प्यार और दुआएं भेज रहे हैं" जैसे कमेंट किए हैं।
रोस्को का इंस्टा अकाउंट
मई में पता चला कि रोस्को को निमोनिया है। इसके बाद उसका एक्यूपंक्चर और एक विशेष विटामिन सी ड्रिप से इलाज किया गया। हैमिल्टन की तरह ही रोस्को भी एक सेलिब्रिटी है। हाल ही में वह डॉग मैग्जीन के कवर पेज पर छपा था। उनका अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसके 13 लाख फॉलोअर्स हैं। उनके बायो में लिखा है, "मैं एक वीगन बुलडॉग हूं जिसे घूमना-फिरना, गेंद खेलना और सभी लड़कियों अटेंशन पाना बहुत पसंद है, खासकर जब वे मेरे बम को रब करती हैं। मुझे फ्रिसबी और टेनिस पसंद है।"
टायर टेस्ट में नहीं लिया हिस्सा
बता दें कि लुईस हैमिल्टन को शुक्रवार को इटली के मुगेलो में प्रोटोटाइप टायर टेस्टिंग में भाग लेना था, लेकिन उन्होंने रोस्को के साथ रहने के लिए इस सेशन को छोड़ दिया। बीबीसी के अनुसार, परीक्षण के लिए उनकी जगह चीनी ड्राइवर झोउ गुआनयु को लिया गया। अगले हफ्ते हैमिल्टन अगले F1 रेस वीकेंड के लिए सिंगापुर जाएंगे। यह 1 से 3 अक्टूबर तक चलेगा। इस सीजन के लिए मर्सिडीज से फेरारी में आने के बाद से उन्होंने अभी तक कोई रेस नहीं जीती है।
