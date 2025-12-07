लैंडो नॉरिस ने पहली बार जीता F1 वर्ल्ड का खिताब, 2 प्वाइंट्स से पीछे रह गए मैक्स वेरस्टैपेन

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। फॉर्मूला वन 2025 को उसका नया चैंपियन मिल गया है। रविवार को अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में लैंडो नोरिस ने मैक्स वेरस्टैपेन को पछाड़कर अपना पहला वर्ल्ड फॉर्मूला वन खिताब हासिल किया। मैक्स वेरस्टैपेन लगातार पांचवां खिताब जीतने से मात्र 2 प्वाइंट्स पीछे रह गए।

नॉरिस F1 के 75 साल के इतिहास में 35वें अलग विश्व चैंपियन और यह खिताब जीतने वाले 11वें ब्रिटिश ड्राइवर बन गए। रेस में भले ही वेरस्टैपेन जीत हासिल कर लेते, लेकिन नॉरिस को खिताब जीतने के लिए रेस में तीसरे स्थान पर रहना जरूरी था। उन्होंने शांत रहने और खिताब जीतने के लिए रेस जीतने के पीछे न भागने का फैसला किया और अंत में वह विजयी हुए।

वेरस्टैपेन ने बनाया दबाव वेरस्टैपेन ने बेहतरीन शुरुआत की। नॉरिस और पियास्ट्री को पहले ही मोड़ पर रोककर बढ़त बना ली। नॉरिस ने बेहद खराब शुरुआत की, क्योंकि वह पियास्ट्री से एक स्थान पीछे रह गए थे। सात ही चार्ल्स लेक्लर ने अपनी फेरारी में उनका पीछा किया।

हालांकि, नॉरिस दबाव को झेलने में कामयाब रहे और उन्होंने सुरक्षित खेलने का फैसला किया। वेरस्टैपेन धीरे-धीरे पियास्ट्री पर बढ़त बना रहे थे। नॉरिस ने 16वें लैप में अपनी कार में हार्ड टायर लगवाए। 58वें लैप के बाद मैक्स वेरस्टैपेन पहले स्थान पर रहे। दूसरे स्थान पर ऑस्कर पियास्त्री और तीसरे स्थान पर लैंडो नॉरिस।